پرواز مستقیم نجف و بغداد از فرودگاه ساری آغاز می شود

سعید چلندری در حاشیه مراسم نمادین جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: پیش بینی می شود پروازهای ساری به کیش و ساری به شیراز نیز تا پایان سال جاری برقرار شوند.



وی خاطر نشان کرد: محورهای توسعه فرودگاههای استان مربوط به توسعه ترمینال ها بوده است.

مدیر کل فرودگاههای مازندران با اشاره به اینکه تا سه ماهه سوم سال آینده ترمینال سه هزار متری در فرودگاه دشت ناز ساری راه اندازی می شود،تصریح کرد: پیش بینی می شود پاوین فرودگاه دشت ناز ساری تا ستل آینده به بهره برداری برسد.

چلندری با بیان اینکه بین المللی شدن فرودگاه نوشهر در راستای مصوبه سفر نخست دولت به زودی انجام خواهد شد، اظهار امیدواری کرد: عملیات اجرایی طرح توسعه فرودگاه رامسر از اوایل سال آینده آغاز شود.

وی بیان داشت: با تخصیص اعتبارات ملی و اتمام مطالعات فازهای دو و سه فرودگاه نوشهر و رامسر توسعه این فرودگاه ها برای سال آتی میسر است.

چلندری با اشاره به اینکه پروازهای فرودگاه های مازندران طی سال های 57 تا 67 صرفا در فرودگاههای نوشهر و رامسر صورت می گرفته است، اظهار داشت: در آن دوران فرودگاه ساری کاربری صرفا کشاورزی داشت.

وی با بیان اینکه توسعه فرودگاههای مازندران از دهه 70 صورت گرفته است، اظهار داشت: اوج توسعه فرودگاههای مازندران از اوایل فعالیت دولت نهم است.

چلندری با بیان اینکه همزمان با دولت نهم 22 میلیارد تومان در فرودگاه های ساری، نوشهر و رامسر سرمایه گذاری صورت گرفته است از فراهم شدن زیرساخت های فرودگاهی به طول 14 هزار متر در فرودگاههای استان خبر داد.

وی با اشاره به محوطه سازی کامل فرودگاه دشت ناز ساری خاطر نشان کرد: اکنون فرودگاه ساری در رده دوم فرودگاه های کشور قرار دارد.

مدیر کل فرودگاههای مازندران نصب سیستم های کم ناوبری و سیستم های عملیاتی در فرودگاههای استان را از اهداف برنامه ای استان در برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و گفت: تحقق این مهم منوط به واگذاری اراضی حاشیه فرودگاه دشت ناز ساری است.

وی با بیان اینکه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری قابلیت روزانه ده پرواز بدنه متوسط را با توجه به میزان ترمینال ها و پایانه های موجود خود دارد اظهار داشت: با شناسایی کشورهای هدف برنامه داریم تا پروازهای هوایی فرودگاه های استان را به مقصد کشورهای هدف حمل و نقل هوایی توسعه دهیم.

وی از اجرای جاده دسترسی فرودگاه ساری توسط اداره راه خبر داد و گفت: پیش بینی می شود راه دسترسی فرودگاه ساری سال آینده به بهره برداری برسد.