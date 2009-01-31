واسطه گری موجب افزایش کاذب قیمت فرش شده است

به گزارش خبرنگارمهر، سید جلال الدین بصام امروز در دومین دوره آ‌موزش آشنایی با مبانی و کلیات بازرگانی، قیمت خرده فروشی فرش دستباف کشور را به صورت دست اول از 17 رج پشمی تا 50 رج تمام ابریشم را بین هر متر مربع 43 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این قیتمها با توجه به مواد به کار رفته، کیفیت بافت و تعداد رج متفاوت است.



مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: هم اکنون 4 هزار فروشنده فرش در تهران و 3 هزار و 500 نفر در شهرستانها مشغول به کار هستند که ارزش تولیدات آنها حدود هزار و 200 میلیارد تومان است .

وی تصریح کرد: از این رقم 800 میلیارد تومان صادرات و 400 میلیارد تومان فروش داخلی است، این درحالی است که ایران باید نظام توزیع خود را اصلاح کند چراکه با اصلاح سیستم توزیع فرش می‌توان قیمت فرش را تا حد قابل قبولی کاهش داد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی افزود: براساس مطالعات صورت گرفته طرح‌های جدیدی برای اسپانیا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی طراحی وسعی شده است تا فرهنگ هر کشوری در فرش‌های ایرانی هضم شده و در نهایت فرش ایرانی با نگاهی به فرهنگ اروپایی تولید می‌کنیم تا ضمن حفظ فرهنگ‌های اصیل بتوانیم بازارهای جهانی را از آن خود کنیم.

به گفته بصام، واسطه‌ گری در بازار موجب افزایش کاذب قیمت فرش شده است که دراین راستا راه اندازی فروشگاههای زنجیره ‌ای فرش می ‌تواند یکی از راهکاری اصلاح این سیستم توزیع باشد و جلوگیری از فعالیت واسطه ها باشد.



وی افزود: حدود 7هزار فرش فروش ایرانی در سطح جهان فعالیت می‌ کنند که با کاهش تولید فرش ایران این امکان به وجود آمده است که تا فرش فروشان ایرانی خارج از کشور به فرش فروشان غیرایرانی تبدیل شده‌ اند که با افزایش تولید و سلیقه‌ یابی بازارهای جهانی می‌توان بازارهای جهانی فرش ایرانی را احیا کرد.



مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: با شناخت فرهنگ مردم کشورهای جهانی و سلیقه‌سازی می‌توان از نفوذ فرش‌های پاکستانی و هندی در بازارهای جهانی جلوگیری کرد.