دولت به بخش خصوصی در احداث کشتارگاه کمک کند

دکترسعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در صورتی که تسهیلات یکسانی برای متقاضیان سرمایه گذاری داخل و بیرون استان فراهم شود، تقاضای مشارکت برای احداث مجتمع های کشتار دام صنعتی، افزایش می یابد و از این طریق می تواند به نوسازی کشتارگاههای استان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه، استان مرکزی دارای، دو میلیون راس دام سبک و 400 هزار راس دام سنگین است اضافه کرد: به علت عدم مشارکت بخش خصوصی، کشتارگاه های دام استان مرکزی، مشکلات بهداشتی فراوانی دارند و با اینکه احداث سه کشتارگاه صنعتی در خمین، اراک و ساوه، مشکلات بهداشتی این مراکز را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد توجه به احداث کشتارگاههای جدید در استان ضروری است.

حسینی رسیدگی نکردن به وضعیت کشتارگاه ها در چند سال گذشته را موجب تعطیلی برخی از کشتارگاه های دام در سطح استان مرکزی دانست و افزود: خصوصی سازی کشتارگاه ها در بهبود ضوابط بهداشتی و ناوگان حمل و نقل موثر است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی، کشتارگاه های صنعتی، را حافظ بهداشت و سلامت خانواده خواند و ادامه داد: با توجه به هزینه های بالای ساخت و بالا رفتن قیمت تمام شده، احداث مجتمع های بزرگ در کانون های بزرگ تولید دام ضروری است.