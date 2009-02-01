آماده سازی تلسکوپ جدید ناسا به منظور ردیابی سیاره های شبه زمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا تلسکوپ جدید خود را با نام کپلر به منظور کشف سیاره های شبه زمینی که در کهکشانهای دوردست در حال چرخش به دور ستاره های ناشناخته هستند، ارائه کرد. در حالی که تا به حال اخترشناسان بالغ بر 330 سیاره در حال چرخش را در دیگر منظومه های خورشیدی یافته اند، هیچ یک از آنها از موقعیت و ابعاد قابل قبولی که بتوان امکان حیات را در آن جستجو کرد، برخوردار نیستند.

نام این تلسکوپ به احترام کیهان شناس قرن 17 میلادی - کپلر - که حرکت سیاره ها را کشف کرد، انتخاب شده و در تاریخ 5 مارچ و با استفاده از راکت بدون سرنشین دلتا 2 از پایگاه فضایی کیپ کاناورال به فضا ارسال خواهد شد.

کپلر پس از پرتاب بر روی منطقه ای پر ستاره در میان صورت فلکی صلیب شمالی و لیرا تمرکز کرده و به جستجوی سیاره های مشابه زمین خواهد بود. این تلسکوپ به یک دوربین 95 مگاپیکسل بزرگ مجهز است که به عنوان بزرگترین دوربین شناور در فضا شناسایی شده است.

در نهایت اطلاعات به دست آمده توسط این تلسکوپ از 170 هزار هدف ستاره ای به منظور بررسی اختر شناسان به زمین ارسال خواهد شد. این هدفهای انتخابی تنها بخشی از 4 میلیون جرم آسمانی هستند که در مسیر دید کپلر قرار خواهند گرفت.

به منظور شناسایی سیاره های مشابه زمین اخترشناسان نیاز به کنترل چهار مسیر کیهانی را خواهند داشت که این فرایند به 3.5 سال زمان نیاز خواهد داشت. در عین حال بازبینی اطلاعات به دست آمده توسط یک تلسکوپ زمینی انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، تعداد ستارگان و سیاره های مشابه زمینی که در مناطق قابل سکونت قرار گرفته اند امری است که تا کنون آشکار نشده است و اخترشناسان امیدوارند با ارسال این تلسکوپ فضایی اطلاعاتی اولیه را در رابطه با این گروه از سیاره ها به دست آورند.