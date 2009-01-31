تولید محصولات زراعی مازندران به شش میلیون تن افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر شنبه در حاشیه افتتاح از پروژه های عمرانی بخش کشاورزی شهرستان قائمشهر افزود: تولید محصولات باغی استان از 500 هزار تن سال 57 به حدود دو میلیون تن در امسال رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت و پرورش ماهیان گرم آبی از 250 تا 300 تن قبل از انقلاب به 24 هزار تن و ماهیان سردآبی به 6500 تن در سال جاری رسیده است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مازندران در تولید جوجه یکروزه رتبه اول کشور را داراست، تصریح کرد: این استان در این مدت در تولید گوشت سفید بالای 420 درصد رشد داشته است.

فرزانه با بیان اینکه تعداد کارگاههای کوچک صنعتی استان از سه هزار و 302 به 22 هزار واحد در سال جاری رسیده است، یادآور شد: ارزش افزوده مازندران در بخش صنعتی دو هزار و 320 میلیارد ریال است.

به گفته وی، در حال حاضر 24 شهرک صنعتی فعال با وسعت هزار و 632 هکتار و 11 نواحی صنعتی با وسعت 144 هکتار در مازندران فعال بوده است.

فرزانه خاطر نشان کرد: اراضی پشتیبان بندر امیرآباد بهشهر یکی از بسترهایی است که در توسعه صنعتی استان نقش قابل توجهی را در سالهای برنامه چهارم توسعه ایفا کرده است.