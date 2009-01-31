اتحادیه اروپا به اشتباه خود اقرار کند/ 4 هزار بی گناه قربانی منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه آمده است : امروز بار دیگر پرده مردم فریب دموکراسی خواهی و حقوق بشر از چهره زشت قدرت های استکباری در غالب اتحادیه اروپا با حذف نام منافقین از لیست گروه های تروریستی کنار رفت. این عمل در حالی صورت پذیرفت که دست این گروهک تروریستی آغشته به خون بیش از 4 هزار انسان بی گناه است و پیش از این نام این گروه ها در لیست تروریست ها قرار داشت.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : سئوال اینجاست که چرا چشم داعیه داران حقوق بشر نسبت به این جنایات بسته است و آنجایی که مردم مظلوم ملت هایی چون فلسطین و لبنان در دفاع از سرزمینشان قتل عام می شوند تروریست تلقی می گردند این رفتار منافقانه حکایت از برخورد دوگانه این کشورها نسبت به دفاع از حقوق بشر، آزادی، برابری و مفاهیم ارزشمند این چنینی که لقلقه زبان این مردم فریبان خون هزاران برای مشروعیت بخشی به قدرت خود است به قیمت نادیده انگاشتن خون هزاران انسان بی گناه دارد و اینجاست که یکی از معانی نسبیت اخلاقی غربی در آپارتاید بشری و بی ارزش دانستن جان انسانها برای حفظ قدرت با این رویکردهای دوگانه برای ملت های بیدار دنیا چند باره آشکار می گردد.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: ما دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان تهران ضمن محکوم ساختن این تصمیم دوگانه و ضد انسانی و حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا و ضمن دادن هوشیار باش به ملت های آزاده این کشورها اعلام می داریم اتحادیه اروپا که در حال حاضر به اتحادیه ضد بشری تبدیل شده باید این تصمیم را نقض نموده و اقرار به اشتباه بودن این تصمیم نماید و به سران این کشورها اعلام می داریم تا نقض کامل این تصمیم آرام نخواهیم نشست و به افشاگری سیاست های ضد انسانی این اتحادیه برای آگاهی همه مردم دنیا ادامه خواهیم داد.