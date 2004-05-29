سوالات مردم بسيار متنوع است

وي به خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر گفت : با اجراي آزمايشي اين طرح در ديماه ، بعد از چهار ماه فعاليت و استقبال خوب مردم ، چهار شماره تلفن ديگر به شماره قبلي اضافه كرديم .

حسيني افزود : سوالهاي مطرح شده از سوي اقشار و گروه هاي سني مختلف مردم و در زمينه هاي گوناگوني از جمله احكام ، عقايد ، و مشاوره هاي اخلاقي و اجتماعي است .

وي درباره كارشناسان اين سامانه گفت : ما يك گروه علمي و تخصصي داريم كه كارشناسان مرتبط با هر رشته را انتخاب مي كنند .

مدير سامانه پاسخگويي در پاسخ به اين پرسش كه پاسخ پرسشها چگونه به پرسشگران داده مي شود گفت : براي ارائه پاسخ به مراجعه كنندگان ، زماني كه تماس تلفني برقرار شد يك كد به مراجعه كننده اعلام مي شود و پس از طرح سوال، 48 ساعت بعد مي توانند با وارد كردن كد پاسخ را دريافت كنند .



