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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۴:۴۲

مدير سامانه پاسخگويي به شبهات ديني در گفت گو با " مهر "

سوالات مردم بسيار متنوع است

سيد حامد حسيني مدير سامانه پاسخگويي به شبهات ديني در گفت وگو با گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" استقبال مردم از اين طرح را بسيار خوب ارزيابي كرد .

وي به خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري مهر گفت : با اجراي آزمايشي اين طرح در ديماه ، بعد از چهار ماه فعاليت و استقبال خوب مردم ، چهار شماره تلفن ديگر به شماره قبلي اضافه كرديم .  

حسيني افزود : سوالهاي مطرح شده از سوي اقشار و گروه هاي سني مختلف مردم  و در زمينه هاي گوناگوني از جمله احكام ، عقايد ، و مشاوره هاي اخلاقي و اجتماعي است .

وي درباره  كارشناسان اين سامانه گفت : ما يك گروه علمي و تخصصي داريم كه كارشناسان مرتبط با هر رشته را انتخاب مي كنند .

مدير سامانه پاسخگويي در پاسخ به اين پرسش كه پاسخ پرسشها چگونه به پرسشگران داده مي شود گفت : براي ارائه پاسخ به مراجعه كنندگان ، زماني كه تماس تلفني برقرار شد يك كد به مراجعه كننده اعلام مي شود و پس از طرح سوال،  48 ساعت بعد مي توانند با وارد كردن كد پاسخ را دريافت كنند .

کد مطلب 82613

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