یک درصد از کل نرخ بیکاری مربوط به بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جهرمی ظهر امروز در بازدید از چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد با تاکید بر مخرب بودن نقش خشکسالی در افزایش نرخ بیکاری افزود: در مناطق مختلف به لحاظ میزان خشکسالی نرخ افزایش یا کاهش بیکاری متفاوت است در کل بیش از یک درصد نرخ بیکاری مربوط به کشاورزی است.

وزیر کار با توجه به ایجاد نگاه توسعه ای اظهار داشت: یکی از تاکیدات ما تخصیص تسهیلات بانکی در امر کشاورزی طبق قانون برنامه دوم و سوم و چهارم است که باید 25 درصد باشد ولی این سهم تا کنون حدود از 17 درصد بیشتر، پیشرفت نداشته و ما با توجه به وجود چهار فصل و مصرف کنندگان در کشورهای همسایه خلیج فارس، آسیایه میانه و روسیه باید در توسعه صادرات غیر نفتی خصوصا صنایع غذایی کار زیادی انجام دهیم و کمک کار بخش کشاورزی باشیم.

جهرمی تصریح کرد: رونق حوزه کشاورزی در اشتغال کشور از بخشهای مهم و اساسی و مزیتهای کشور است و به خاطر مدیریت در بخش کشاورزی و دانش و مهارت پایین، بهره وری در خاک و آب خیلی پایین است و میزان مصرف آب و در مقایسه با تولید مبین این مسئله است که ما بهره وری در آب و زمین نداریم.

جهرمی عنوان داشت: کشاورزانی که مهارت و دانش دارند می توانند از آب و خاک بهتر استفاده کنند و باید به سمت آموزش مهارتهای کشاورزی و داستفاده از تکنولوژی حرکت کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر از لحاظ آبیاری و کودهای آلی و سموم و هم در مقوله ترویج شرایط مساعد است ولی برخی کشاورزان آن گونه که باید و شاید از زیر ساختها استفاده نمی کنند و در چند سال اخیر خشکسالی نیز باعث افزایش مشکلات شده که هم بانکها و هم یارانه ها باید کمک کنند تا کشاورزان بتواند به روال عادی بازگردند.

وزیرکار در خصوص نقش نمایشگاهها در بخش تولید گفت: برگزاری این نمایشگاهها می تواند به ترویج، اشتغال و توسعه کشاورزی کمک خوبی نماید و بخش کشاورزی می تواند بخش عمده ای از اشتغال را برعهده بگیرد چرا که هر چه قدر کشاورزی را ارتقا و توسعه دهیم افزایش بهره وری و درآمد کشاورز را به دنبال دارد که منجر به رشد صنایع مربوط به کشاورزی و توسعه اشتغال می شود.