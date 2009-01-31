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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

هفته بیست و چهارم لیگ برتر/

برتری استقلال مقابل استقلال اهواز در پایان نیمه اول

برتری استقلال مقابل استقلال اهواز در پایان نیمه اول

تیم فوتبال استقلال تهران در چارچوب دیداری از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور موفق شد همتای اهوازی خود را در نیمه اول با دو گل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز دوم هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه تختی اهواز به دیدار استقلال این شهر رفت و موفق شد میزبان خود را با دو گل شکست دهد.

برای تیم فوتبال استقلال تهران سیاوش اکبرپور (2) و علیرضا عباسفرد (32) گلزنی کردند تا این تیم نیمه نخست را با برتری 2 برصفر پشت سربگذارد.

در دقایق پایانی از نیمه اول دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران، تیم آبی پوش اهوازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که حسین ماهینی در تقابل با وحید طالب لو راه به جایی نبرد و دروازه بان استقلال ضربه او را مهار کرد.

قضاوت دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران برعهده مسعود مرادی بود، او در نیمه اول به فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 826137

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