برتری استقلال مقابل استقلال اهواز در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز دوم هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه تختی اهواز به دیدار استقلال این شهر رفت و موفق شد میزبان خود را با دو گل شکست دهد.

برای تیم فوتبال استقلال تهران سیاوش اکبرپور (2) و علیرضا عباسفرد (32) گلزنی کردند تا این تیم نیمه نخست را با برتری 2 برصفر پشت سربگذارد.

در دقایق پایانی از نیمه اول دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران، تیم آبی پوش اهوازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که حسین ماهینی در تقابل با وحید طالب لو راه به جایی نبرد و دروازه بان استقلال ضربه او را مهار کرد.

قضاوت دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران برعهده مسعود مرادی بود، او در نیمه اول به فرهاد مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران کارت زرد نشان داد.