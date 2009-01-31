بهره برداری از 360 پروژه مخابراتی در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، برای اجرای این تعداد پروژه که شامل 181 مرکز GSM، 17 کافوی نوری، 17 سایت BTS، 4 مورد تاسیس و توسعه، 2 طرح دیتا، سویچ تلفن ثابت، 51 طرح راه دور، 84 دفتر ICT روستایی و 4 پروژه DLS هستند، اعتباری در حدود 101 میلیارد و 12 میلیون ریال هزینه شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بهره برداری از این پروژه ها با اشاره به وضعیت کشور در سال های قبل از انقلاب گفت: اوایل انقلاب اسلامی تمام امورات مخابراتی کشور توسط شرکت های مختلف آمریکایی اداره می شد در این زمینه پیشرفت های چندانی را در کشور شاهد نبودیم.

محمود خسروی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توسعه و پیشرفت های روز افزون علمی در زمان حاضر کشور در زمینه سیستم های مخابراتی خودکفا شده و حتی به کشورهای همسایه نیز خدمات رسانی می شود.

وی با اشاره به موفقیت های به دست آمده در بخش های مختلف در چند سال اخیر اظهار داشت: مخابرات در چند سال اخیر از جمله موفقترین بخش های کشور بوده است و استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا عامل اصلی این موفقیت به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 42میلیون شماره تلفن همراه، همراه اپراتور اول و 23.5 میلیون شماره ثابت در کشور فعال است.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به عملکرد این شرکت در زمان حاضر گفت: با توجه به موفقیت های روز افزون علمی و مهندسی کشور این استان در زمینه فعالیت های مخابراتی در بسیاری از شاخص های از برنامه چهارم توسعه یک سال جلوتر است.

رحیم سجادنیا با بیان اینکه در زمان انقلاب به ازاری هر 100 خانوار 4 خانوار از نعمت تلفن ثبات بهره مند بودند افزود: هم اکنون به ازای هر خانوار 1.5 خط تلفن در سطح استان فعال است.

وی به ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اشاره کرد و بیان داشت: در زمان حاضر ضریب نفوذ تلفن ثابت 32.20 است اما در زمان انقلاب اسلامی این میزان یک بود.

سجاد نیا ادامه داد: تعداد مشترکین تفلن منصوبه از 19 هزار شماره در سال 57 به بیش از یک میلیون و 64 هزار شماره در سال 87 و تعداد مشترکان تلفن همراه نیز از صفر به حدود 850 هزار شماره با ضریب نفوذ در حدود 28.36 در سالجاری رسیده است.

وی از تحت پوشش قرار گرفتن 90 درصد از جاده های استان خبرداد و افزود: تا پایان خرداد ماه سال آینده تمامی جاده های اصلی استان تحت پوشش شبکه های تلفن همراه قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون اجرای بیش از 6 هزار کیلو متر فیبر نوری در استان انجام شده اظهارداشت: امسال بیش از یک هزار و 300 کیلو متر فیبر نوری در سطح استان اجرا شده که روستاهای استان را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

سجاد نیا خودکفا شدن شرکت مخابرات استان در طراحی و نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی، در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی، قرار گرفتن شرکت مخابرات استان در فرآیند خصوصی سازی، استفاده از سیستم های انتقال پیشرفته همگام با آخرین تکنولوژی بکارگرفته شده، بستر های لازم جهت دسترسی به شبکه دیتا و اینترنت جهانی را از اهم اقدامات این شرکت در سی سال گذشته عنوان کرد.

وی در ادامه همچنین از واگذاری تلفن به منازل روستائیان در 2383 روستا، افزایش روستاهای دارای ارتباط در سطح استان از 10 روستا در سال 57 به 2735 روستا در سالجاری، ایجاد دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر ICT روستایی، مکانیزه کردن عملیات مالی، اداری، پشتیبانی و اجرایی شرکت، را از دیگر اقدامات استان در طول سی سال انقلاب اسلامی عنوان کرد.

در پایان این مراسم 360 طرح مخابراتی استان به صورت نمادین با راه اندازی مرکز 10 هزار شماره ای مخابراتی شمس خوی آغاز شد.