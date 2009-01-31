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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

جلال طالبانی:

گفتگوی ایران و آمریکا به نفع همه است

گفتگوی ایران و آمریکا به نفع همه است

رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: گفتگوی ایران و آمریکا نه تنها به ضرر عراق نیست بلکه به نفع همه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق درگفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در پاسخ به پرسشی درباره رابطه عراق با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به گفتگوی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت : انجام مذاکرات ایران و آمریکا به نفع همه است.

وی درعین حال افزود: انجام این مذاکرات هرگز به ضرر عراق نخواهد بود.

رئیس جمهوری عراق با اشاره به رابطه قوی بغداد و دمشق، تصریح کرد: از زمان برعهده گرفتن منصب ریاست جمهوری عراق برای استفاده از این روابط به منظور تقویت روابط عراق و ایران و عراق و سوریه تلاش کرده ام. 

وی درعین حال درباره روابط عربی و کردی در عراق اظهار داشت: عراق غیرقابل تقسیم است و روابط برادرانه و تاریخی بین اعراب و کردها وجود دارد و عراق دموکراتیک و مستقل خانه همه است و درداخل این خانه همه باید برای رفع مشکلات یکدیگر تلاش کنند.

رئیس جمهوری عراق درعین حال با تاکید بر ضرورت روند آشتی ملی تاکید کرد: وحدت گروه های فعال، دموکراتیک و اسلام گرا ضامن محقق شدن این آشتی است.

وی افزود: محقق شدن امنیت و ثبات در عراق منوط به حفظ وحدت گروه های اصلی و ( وجود ) دولت وحدت ملی حقیقی است.

کد مطلب 826143

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