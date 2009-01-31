گفتگوی ایران و آمریکا به نفع همه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق درگفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه در پاسخ به پرسشی درباره رابطه عراق با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به گفتگوی ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت : انجام مذاکرات ایران و آمریکا به نفع همه است.

وی درعین حال افزود: انجام این مذاکرات هرگز به ضرر عراق نخواهد بود.

رئیس جمهوری عراق با اشاره به رابطه قوی بغداد و دمشق، تصریح کرد: از زمان برعهده گرفتن منصب ریاست جمهوری عراق برای استفاده از این روابط به منظور تقویت روابط عراق و ایران و عراق و سوریه تلاش کرده ام.

وی درعین حال درباره روابط عربی و کردی در عراق اظهار داشت: عراق غیرقابل تقسیم است و روابط برادرانه و تاریخی بین اعراب و کردها وجود دارد و عراق دموکراتیک و مستقل خانه همه است و درداخل این خانه همه باید برای رفع مشکلات یکدیگر تلاش کنند.

رئیس جمهوری عراق درعین حال با تاکید بر ضرورت روند آشتی ملی تاکید کرد: وحدت گروه های فعال، دموکراتیک و اسلام گرا ضامن محقق شدن این آشتی است.

وی افزود: محقق شدن امنیت و ثبات در عراق منوط به حفظ وحدت گروه های اصلی و ( وجود ) دولت وحدت ملی حقیقی است.