اجرای 20 هزار پروژه عمرانی در شهرستان فردوس

عباس اقبال در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: پروژه های عمرانی این شهرستان در بخش های کشاورزی، صنعت، امور شهری، برق، آب و راه احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی تعداد روستاهای برخوردار از راه آسفالته قبل از انقلاب را دو روستا برشمرد و افزود: بعد از انقلاب 100 درصد از روستاهای بالای 20خانوار از راه آسفالته برخوردارند.

اقبال در خصوص آبرسانی به روستاهای شهرستان تصریح کرد: قبل از انقلاب شمار روستاهای دارای مجتمع آبرسانی هفت روستا بوده که به73 روستا بعد از انقلاب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در فردوس حتی روستاهای دارای هفت خانوار هم دارای مجتمع آبرسانی یا قنات شدند، اظهار داشت: جهت اجرای پروژه های آبرسانی به این شهرستان اعتباری بالغ دو ملیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده است.

فرماندار شهرستان فردوس به افزایش مسائل فرهنگی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: طی 30 سال گذشته کل روستاهای بالای 20 خانوار دارای خانه علم هستند.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها روستای باغستان علیا از نعمت برق برخوردار بوده است، اظهار داشت: هم اکنون این میزان به 31 روستا رسیده و کل روستاهای دارای پنج خانوار برق رسانی شده اند.

فرماندار شهرستان فردوس در پایان خاطر نشان کرد: اعتبارات هزینه شده در بخش برق بالغ بر سه میلیارد و 600 میلیون تومان، در بخش راه پنج میلیارد و 700 میلیون تومان و در آموزش و پرورش و احداث مدارس هشت میلیارد تومان بوده است.