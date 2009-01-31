آموزش روستاییان کرج در زمینه مسائل دامپزشکی آغاز شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: آموزش بهداشتی روستاییان و عشایر به صورت چهره به چهره است و با هدف بالا رفتن اطلاعات آنها در خصوص مسائل مربوط به دامپزشکی انجام می شود.

بهزاد ضیایی ادامه داد: به دنبال برگزاری جلسه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج قرار شد اکیپهایی مشترک، متشکل از کارشناسان شبکه دامپزشکی، نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان و سایر ارگانهای مرتبط شهرستان کرج به آموزش چهره به چهره روستاییان و عشایر اقدام کنند که این افراد کار خود را از امروز آغاز کرده اند.

وی بیان داشت: بهداشت جایگاههای نگهداری دام و طیور و نیز مبارزه با بیماریهای دامی و انگلهای خارجی و داخلی دام و طیور از مواردی است که در خصوص آن به روستاییان و عشایر آموزش داده می شود.

این مسئول افزود: اکیپها در کنار ارائه آموزش یادشده، خدمات رسانی مناسب و رایگان نیز به روستاییان ارائه می دهند.

ضیایی خاطرنشان کرد: طرح یادشده تا بیست و دوم بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.