يك شركت ايراني در سوريه سيلو مي سازد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل شركت توسعه سيلوها در حاشيه نمايشگاه بين المللي عمران خاورميانه در كيش با اعلام اين خبر گفت: شركت توسعه سيلو بزودي ساخت10سيلوي بتني 100 هزار تني را با هزينه اي معادل 180 ميليون دلار در سوريه آغاز خواهد كرد.

صفايي افزود: اين شركت پيش از اين نيز شش سيلوي فلزي ذخيره سازي گندم هر يك به ظرفيت 30 هزار تن را در تركمنستان احداث كرده است.

وي خاطرنشان كرد: شركت توسعه سيلوها پس از پيروزي انقلاب تاكنون با ساخت تعداد زيادي سيلوي 30 تا 100 هزار تني غلات در تمام نقاط كشور، ظرفيت ذخيره سازي گندم را در كشور بيش از يك ميليون تن افزايش داده است.

وي با اشاره به تاثير منفي نرخ بالاي سود بانكي كشور در صدور خدمات مهندسي افزود: تسهيل صدور خدمات مهندسي ، كاهش عوارض و حقوق دولتي ، بخشودگي مالياتي ، اعطاي وام و ساير تسهيلات علاوه بر افزايش توان رقابتي شركتهاي داخلي زمينه را براي تشويق اين شركتها جهت ورود به اين عرصه فراهم مي كند.

وي افزود: احداث شش كارخانه سيمان ، ساخت برجهاي خنك كن 120 متري و دودكش هاي 200 متري براي نيروگاههاي برق و احداث پل از ديگر اقدامات شركت توسعه سيلوها در كشور است.