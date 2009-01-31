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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۴۴

بزرگترین مسجد فیلیپین در شهر کوتاباتو ساخته می‌شود

بزرگترین مسجد فیلیپین در شهر کوتاباتو برای پاسخگویی به نیازهای دینی و همچنین ضرورتهای فرهنگی مسلمانان منطقه ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمان از علمای مسلمان و مترجمان قرآن در این منطقه این پروژه را بهترین پروژه عمرانی توصیف کرد و اظهار داشت که ساخت این مسجد بی‌تردید به ایجاد جامعه‌ای ایده‌آل کمک کرده و آن را به محلی برای تبلیغ دین اسلام در میان تعداد بسیاری از مردم تبدیل خواهد کرد.

جدا از این مسجد که با بودجه 48 میلیون دلاری ساخته می‌شود، ساخت یک کتابخانه، یک دارالفتوی و یک مدرسه اسلامی نیز در این پروژه قرار خواهد گرفت.

طرحهای اولیه این مسجد بزرگ که روی زمینی به مساحت 5 هکتار ساخته می‌شود آن را از خلیج مورو در شرق و از فرودگاه آوانگ درجنوب کاملاً نمایان می‌سازد.

طرح توسعه این شهر همچنین در آینده دربرگیرنده ساخت مناطق مسکونی، صنعتی و تجاری در اطراف این مسجد خواهد بود.

کد مطلب 826155

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