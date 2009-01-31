اژدهای سرخ خلیج فارس همچنان قربانی می گیرد

معاون دریایی سازمان محیط زیست در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تداوم بلوم جلبکی در آبهای خلیج فارس، کمیته ملی مبارزه با این پدیده تشکیل شده که این کمیته با شرکت در نشست منطقه ای کویت که با حمایت برنامه حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) دنبال ارایه راه حلی مناسب برای کنترل و از بین بردن این پدیده دریایی بوده است.

دکتر نبوی از تشکیل نخستین کارگاه کمیته مبارزه با شکوفایی جلبکی در 19 بهمن در معاونت دریایی خبر داد که در این کارگاه گزارشهای مفصلی از مطالعات ارگانها با ارایه فیلم و مستندات در خصوص موضوع جلبکهای موسوم به کشند قرمز ارایه خواهد شد.

این کارشناس محیط زیست با اشاره به تلافات آبزیان به خاطر تداوم شکوفایی کشند قرمز در آبهای جنوب از نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در نشست کویت و همین طور از ارایه راهکارهای متنوع و بررسی الگوها و تجربیات کشورهای درگیر با این پدیده دریایی در کویت خبر داد و اضافه کرد: در کشور عمان حدود 70 تن مرگ میر و همین طور 600 تن در سواحل امارات گزارش شده در حالی که کشور ما هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده است و اظهار نظر درباره این موضوع در کشور ما و از سوی متخصصان زیاد بوده که عمدتا کارشناسی شده و دقیق نیستند و تنها به سردرگمی مخاطبان و موسولان منجر می شود.

بنابر این گزارش، در سالهای گذشته نیز بحث کشند قرمز در آبهای جنوب و جنوب شرق کشور وجود داشت. اما چرا امسال به این شدت در حال تداوم است به طوفان حاره ای گونو در سال گذشته بر می گردد که بندرعباس را در هم نوردید. این تندباد سطح آب دریای عمان را بالا آورد که ارتفاع موج در مناطق یاد شده به ‪ ۴‬تا ‪ ۵/۵‬متر می‌رسد و تداوم چند ماهه بلوم جلبکی امسال در خلیج فارس از پیامدهای همان طوفان است و البته کشورهای کره و اسکاندیناوی در این خصوص تجربه های موفقی داشته اند که به قول دکتر نبوی مبارزه ها و مطالعات آنها حتی به 3 تا 4 سال می رسد.

همچنین دکتر نبوی امروز در نشست خبری خود که در خصوص مقابله با پدیده کشند قرمز در سواحل جنوبی ایران تشکیل شد با اشاره به اینکه 90 درصد تولیدات اولیه دریاها توسط فیتوپلانکتونها صورت می‌گیرد افزود: آمارها نشان می‌دهد سه تا پنج سال طول می‌کشد که آب خلیج فارس یکبار گردش کرده و از تنگه هرمز خارج شود.

کاهش اکسیژن و ترشح سموم توسط کشند قرمز، بوی تعفن ناشی از مرگ و میر آبزیان در کنار ایجاد مشکلات برای آب شیرین‌کن‌ها، از جمله مسائل و مشکلات کشند قرمز بوده است نبوی مسئول کمیته ملی مبارزه با کشند قرمز

کاهش اکسیژن و ترشح سموم توسط کشند قرمز، بوی تعفن ناشی از مرگ و میر آبزیان در کنار ایجاد مشکلات برای آب شیرین‌ کن ها از جمله مسائل و مشکلات کشند قرمز بوده است که مسوول کمیته ملی مبارزه با شکوفایی جلبکی در نشست خبری به آنها اشاره کرد. پدیده کشند قرمز که بر اثر شکوفایی فیتوپلانکتونی از جنس Cochlodinium ‌از هفتم مهر سال‌ جاری تا کنون در آبهای ساحلی هرمزگان مشاهده شده، سبب مرگ و میر آبزیان زیادی از جمله ماهیان شیلاتی و مرجانها در سواحل خلیج فارس شده است.



به عقیده کارشناسان در سالهای گذشته این پدیده رخ می داده ولی از سال 69 تا کنون در هیچ سالی به اندازه امسال بلوم جلبکی موسوم به کشند قرمز تداوم و تلفات نداشته وهیچ پدیده دریایی که در این آبها رخ داده است به این اندازه سبب مرگ و میر ماهیان مرجانی و شیلاتی نشده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گونه‌ای که هم اکنون در سواحل جنوبی کشور بلوم کرد را «ککلودینیوم» نامید و بلوم این جلبک را موجب تعطیلی فعالیتهای صیادی برای مدتی در سواحل جنوبی عنوان کرد و از سوی دیگر بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد این گونه از «بحر کان» تا «سواحل جاسک» در هرمزگان بلوم داشته است که بیشترین بلوم اینگونه در اطراف جزایر هرمز و قشم گزارش شده است.

همچنین معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توافق شرکت کنندگان در نشست به ارایه یک پورتال اطلاعات بلوم پلنکتونی و خصوصاً کشند قرمز به صورت مشترک برای کشورهای درگیر تاکید کرد: طرح آزمایشی مقابله با اینگونه بزودی در بخشی از سواحل ایران به اجرا در می‌آید.