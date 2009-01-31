اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به بخش آرین شهر

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسد صادق ظهر در ستاد حوادث شهرستان درمیان گفت: با توجه به وقوع خشکسالی های متوالی و سرمازدگی های فراوان در بخش آرین شهر و آسیب دیدن کشاورزان، دامداران و باغداران و به منظور بخشی از خسارات ناشی از این حوادث اعتبار مذکور به این بخش اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: این مبلغ اعتبار در ارجرای مصوبات ستاد حوادث شهرستان به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعیت بیشتری از کشاورزان و دامداران خسارت دیدیه و در قالب 55 طرح عمومی و عالم المنفعه شامل اجرای کانال آب، ساخت استخر آب، احداث آبشخور دام، پرداخت سهم دامدار و کشاورز جهت بیمه محصولات کشاورزی و دامی، خرید ادوات کشاورزی و... توزیع و هزینه می شود.

صادق با بیان اینکه مردم آرین شهر و بخش سده در سال گذشته از سه حادثه طبیعی خشکسالی، سرمازدگی و زلزله آسیب دیده اند، اظهار داشت: این مبلغ اعتبار در مقابل حجم بالای خسارات ناچیز است و امیدواریم با توجه به پیگیری های مستمری که ستاد بازسازی حوادث غیر مترقبه استان داشته است کمک به آسیب دیدگان این بخش بیش از پیش لحاظ شود.

بخشدار آرین شهر در ادامه از از افتتاح 30 پروژه در آرین شهرو بخش سده خبر داد و افزود: جهت اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 19 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 15 پروژه توسط دهیاری های با اعتباری بالغ بر یک ملیارد و230 میلیون ریال و 15 پروژه دیگر توسط دستگاه های لاجرایی با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال افتتاح و به بهه برداری خوااهد رسید.

صادق احداث خانه عالم، ساختمان دهیاری، بهسازی معابر، احداث غسالخانه، ساماندهی گلزار شهدا ، راه آسفالته روستاهای جنت آباد و زمانی، نصب آب شیرین کن در روستای تیغدر، اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی سده و بهره برداری از پروژه آبرسانی عباس آباد دشت ، افتتاح دبیرستان دخترانه آرین شهر و بهره برداری از پنج واحد خنه سازمانی در آرین شهر را از جمله این پروژه ها برشمرد.