پرداخت سود سهام عدالت به 117 هزار مشمول در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر شنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: 142 هزار و 912 نفر در مرحل اول شامل مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بسیج مشمول واگذاری سهادم عدالت هستند بوده که پس از بررسیهای لازم و کارشناسی به 117 هزار و 875 نفر سود سهام عدالت پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت برگه پرداخت سود سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان و مشمولان بسیجی با دردست داشتن مدارک شناسایی معتبر به ناحیه مقاومت شهرستان مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: این مشمولان با دردست داشتن اصل برگه پرداخت سود سهام عدالت که از شرکتهای تعاونی سهام عدالت دریافت کردند، به نزدیکترین شعب بانکهای کشاورزی، سپه، صادرات و پست بانک شهرستان که در برگه مشخص شده، مراجعه و سود سهام عدالت را دریافت کنند.

به گفته مهدوی نیا، زمان پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله دوم و سوم نیز بزودی اعلام می شود، لذا مشمولان این مراحل از مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت، بانکها و سایر ارگانها برای دریافت سود خودداری کنند.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی گلستان بیان داشت: در مرحله دوم نیز برای 308 هزار و 39 روستایی و عشایر استان فرم و دعوتنامه سهام عدالت تکمیل شد که از این شمار 205 هزار و 206 نفر در شرکتهای تعاونی ثبت نام کردند.

وی افزود: بخش تکمیلی فرمهای جمع آوری اطلاعات روستاییان و عشایر استان نیز در دو بخش دیگر به تعداد 130 هزار و 86 برگ توسط دهیاریها در حال تکمیل است.

به گفته مهدوی نیا، مرحله سوم اجرای این طرح کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری بگیران تامین اجتماعی در 80 دستگاه استان را شامل می شود که براساس آمار 238 هزار و 986 نفر از مشمولان این مرحله در شرکتها تعاونی ثبت نام کرده اند.

وی یادآورشد: فرمهای جمع آوری اطلاعات مشمولان مرحله چهارم اجرای این طرح به تعداد 18 هزار و 402 فرم بین خانواده های شهداء، جانبازان، آزادگان متوفی و خانواده های آنها در حال توزیع است.

وی عنوان کرد: تاکنون از مجموع 601 هزار و 842 افردای که دعوتنامه دریافت سهام عدالت را تکمیل کردند، 562 هزار و 67 نفر در شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان ثبت نام کرده اند.