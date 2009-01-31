  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

پرداخت سود سهام عدالت به 117 هزار مشمول در گلستان آغاز شد

پرداخت سود سهام عدالت به 117 هزار مشمول در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان گفت: پرداخت سود سهام عدالت به به بیش از 117 هزار نفر مشمولان مرحله اول این طرح به مناسبت سی ای مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر شنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: 142 هزار و 912 نفر در مرحل اول شامل مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بسیج مشمول واگذاری سهادم عدالت هستند بوده که پس از بررسیهای لازم و کارشناسی به 117 هزار و 875 نفر سود سهام عدالت پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: مشمولان کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت برگه پرداخت سود سهام عدالت به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستان و مشمولان بسیجی با دردست داشتن مدارک شناسایی معتبر به ناحیه مقاومت شهرستان مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: این مشمولان با دردست داشتن اصل برگه پرداخت سود سهام عدالت که از شرکتهای تعاونی سهام عدالت دریافت کردند، به نزدیکترین شعب بانکهای کشاورزی، سپه، صادرات و پست بانک شهرستان که در برگه مشخص شده، مراجعه و سود سهام عدالت را دریافت کنند.

به گفته مهدوی نیا، زمان پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله دوم و سوم نیز بزودی اعلام می شود، لذا مشمولان این مراحل از مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت، بانکها و سایر ارگانها برای دریافت سود خودداری کنند.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی گلستان بیان داشت: در مرحله دوم نیز برای  308 هزار و 39 روستایی و عشایر استان فرم و دعوتنامه سهام عدالت تکمیل شد که از این شمار 205 هزار و 206 نفر در شرکتهای تعاونی ثبت نام کردند.

وی افزود: بخش تکمیلی فرمهای جمع آوری اطلاعات روستاییان و عشایر استان نیز در دو بخش دیگر به تعداد 130 هزار و 86 برگ توسط دهیاریها در حال تکمیل است.

به گفته مهدوی نیا، مرحله سوم اجرای این طرح کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری بگیران تامین اجتماعی در 80 دستگاه استان را شامل می شود که براساس آمار 238 هزار و 986 نفر از مشمولان این مرحله در شرکتها تعاونی ثبت نام کرده اند.

وی یادآورشد: فرمهای جمع آوری اطلاعات مشمولان مرحله چهارم اجرای این طرح به تعداد 18 هزار و 402 فرم بین خانواده های شهداء، جانبازان، آزادگان متوفی و خانواده های آنها در حال توزیع است.

وی عنوان کرد: تاکنون از مجموع 601 هزار و 842 افردای که دعوتنامه دریافت سهام عدالت را تکمیل کردند، 562 هزار و 67 نفر در شرکتهای تعاونی سهام عدالت استان ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 826172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها