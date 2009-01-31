جامعه رهبران دینی خواستار صلح در خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای ام ایی اینفو، جامعه رهبران دینی وابسته به مجمع جهانی اقتصاد همچنین نسبت به رنج افراد بی‌گناه در سرتاسر جهان ابراز نگرانی کرده و توجه خود را به سرزمینی معطوف کرده است که برای تمام ادیان ابراهیمی مقدس محسوب می‌شود اما اخیراً شاهد مرگ و ویرانی بوده است.

این جامعه تأکید کرده است که به رغم منطقه‌ای بودن این جنگ ادیان ابراهیمی نیز بخشی از آن محسوب می‌شوند، از این رو این جامعه اعتقاد دارد که ادیان باید بخشی از راه‌حل جنگ را تشکیل دهند و درحقیقت هیچ راه‌حلی بدون تعهد و مسئولیت‌پذیری تحقق نمی‌یابد.

جامعه رهبران دینی مجمع جهانی اقتصاد از رهبران سیاسی خواسته با نمایندگان دینی ادیان ابراهیمی به‌ویژه شورای رهبران دینی سرزمین مقدس سهیم شده تا راه‌حل زندگی در صلح و جدا از خشونت، انزجار و وحشت مشخص شود.

این جامعه از تمام ابتکارعملهایی که به صلح در خاورمیانه منتهی می‌شود حمایت کرده است.