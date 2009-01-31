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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

خواننده بخش سنتی "سمفونی انقلاب" تغییر کرد

خواننده بخش سنتی "سمفونی انقلاب" تغییر کرد

سالار عقیلی به عنوان خواننده بخش سنتی و نیما مسیحا به عنوان خواننده پاپ در اجرای سمفونی انقلاب به آهنگسازی و رهبری مجید انتظامی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،پس از گذشت دو هفته از تمرینات ارکسترسمفونیک تهران برای اجرای سمفونی "انقلاب" مجید انتظامی در آخرین روزهای تمرین، سالارعقیلی را برای آواز بخش سنتی این سمفونی جایگزین "علی مینوسپهر"کرد.

بخش دوم این اجرا به آواز سنتی سمفونی انقلاب اختصاص دارد که براساس اشعاری از بیگی حبیب آبادی اجرا می شود.

لازم به ذکر است نخستین اجرای این سمفونی 14 بهمن ماه با حضور مسئولان و مدیران فرهنگی ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می شود و پس از این اجرا، برنامه از 15 تا 19 بهمن برای عموم مردم برگزار می شود.

کد مطلب 826177

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