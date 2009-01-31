خواننده بخش سنتی "سمفونی انقلاب" تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر،پس از گذشت دو هفته از تمرینات ارکسترسمفونیک تهران برای اجرای سمفونی "انقلاب" مجید انتظامی در آخرین روزهای تمرین، سالارعقیلی را برای آواز بخش سنتی این سمفونی جایگزین "علی مینوسپهر"کرد.

بخش دوم این اجرا به آواز سنتی سمفونی انقلاب اختصاص دارد که براساس اشعاری از بیگی حبیب آبادی اجرا می شود.

لازم به ذکر است نخستین اجرای این سمفونی 14 بهمن ماه با حضور مسئولان و مدیران فرهنگی ساعت 19 در تالار وحدت برگزار می شود و پس از این اجرا، برنامه از 15 تا 19 بهمن برای عموم مردم برگزار می شود.