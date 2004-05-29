زرقاوي و روياي جانشيني بن لادن

ابومصعب زرقاوي نامي است كه هراز چند گاهي و پس ازهرحادثه فاجعه آميزي درعراق برده مي شود؛ يك ضد قهرمان ديگر و اين بار براي مردم عراق .

زرقاوي براي مردم عراق همچون بن لادن براي مردم آمريكا است. هر دوي اين افراد وظيفه ايجاد ترس را برعهده دارند. اما بن لادن براي بسيج افكارعمومي آمريكا و هماهنگ كردن آنها با سياستهاي دولت و زرقاوي براي جدا كردن افكارعمومي مردم عراق از خواسته هاي طبيعي خود كه همانا مطالبات اكثريت است، تلاش مي كند.

نقطه مشترك هر دوي اين افراد اين است كه با ايجاد رعب و وحشت به اين هدف خود دست مي يابند.

اين درحالي است كه منابع اطلاعاتي آمريكا چندي پيش از افزايش قيمت سر زرقاوي به 25 ميليون دلارخبردادند اين قيمت با قيمت پيشنهادي براي اسامه بن لادن برابر است. پيش از اين آمريكاييها ده ميليون دلارپاداش براي يابنده ابومصعب زرقاوي پيشنهاد كرده بودند.

ايالات متحده ليست بلندي ازعمليات انتحاري انجام شده درعراق اززمان سقوط صدام حسين را تهيه كرده است كه شامل كشته شدن 23 كارمند سازمان ملل نيزمي باشد واين ليست را به زرقاوي نسبت مي دهند .

طبق گزارش يك مقام آمريكايي، نيروي ويژه 121 كه يك گروه مخفي براي پيدا كردن بن لادن است هم اكنون زرقاوي را نيز دربرنامه كار خود قرار داده است .

اين مقام در ادامه مي افزايد: سلولهاي زرقاوي در عراق، عربستان سعودي، سوريه ، سودان، تركيه ، كويت، پاكستان و افغانستان فعاليت مي كنند .

بسياري ازكارشناسان معتقدند سياستهاي اشتباه آمريكا درمبارزه با اسامه بن لادن و شبكه القاعده موجب افزايش شبكه هاي تروريستي اين چنيني شده است كه شبكه زرقاوي ازخطرناكترين اين شبكه ها براي آمريكا است.

زرقاوي همواره انگيزه خود را از چنين اقداماتي انتقام و مبارزه با اشغالگري ابراز كرده است. با اين حال" ادوارد تورزانسكي" متخصص درامورتروريسم مي گويد: او بيش از آنكه به انتقام بيانديشد، اين آرزو را در سر مي پروراند كه يك تروريست بين المللي شود و روزي بتواند جانشين بن لادن شود .

افزايش موج احساسات ضد آمريكايي در كشورهاي عربي، موجب مي شود اشخاصي همانند زرقاوي وبن لادن در حوزه وسيعي ازكشورهاي عربي و اسلامي بعنوان قهرمان شناخته شوند.

مارك سيجمن( Marc Sageman) افسر سابق سيا و استاد روانشناسي دانشگاه پنسيلوانيا درمقايسه بن لادن با ابومصعب زرقاوي گفت: زرقاوي روحيه اي تهاجمي تر از بن لادن دارد و به نظر مي رسد از بن لادن خشن تر باشد .

11 مارس زرقاوي كمتر از 11 سپتامبربن لادن نبود و اقدامات وي درعراق با خشونتي دو برابر اقدامات بن لادن انجام مي شود .

اما زرقاوي كيست و چگونه آغاز شد:

متخصصان عموما توافق دارند كه نام واقعي او" احمد الخلايله " مي باشد. وي در سال 1966 دراردن در شهر زرقا به دنيا آمد. آمريكايي ها اين شهررا گلخانه و محل پرورش افراط گرايي سلفي و وهابيت مي دانند.لقب زرقاوي را وي به دليل محل تولدش يافته است .

تعدادي از يهوديان درتلاشند كه وي را فلسطيني الاصل معرفي كنند با اين حال بيشتر افراد وي را اردني الاصل مي دانند.

زرقاوي در شهر زرقا بزرگ شد و به دبيرستان رفت اما پيش ازفارغ التحصيل شدن اودبيرستان را ترك كرد تا تمام وقت خود را صرف آموزش قرآن به زبان تفسيروتاويل وهابيت كند.

در سال1980 زرقاوي اردن را به قصد افغانستان ترك كرد تا به گروههاي جهادي مسلمان درجنگ با شوروي بپيوندند كه اين جنگ به رهبري بن لادن متحد اصلي آمريكا صورت مي گرفت.

در اينجا بود كه زرقاوي 24 ساله با بن لادن آشنا شد و از همان ابتدا توجه بن لادن و مقامات بالاي گروه را به خود جلب كرد.

پس ازيك سال او به اردن بازگشت وبلافاصله به اتهام شبه نظامي بودن توسط مقامات اردني بازداشت و روانه زندان شد. وي 7 سال در زندان ماند.

پس ازآزادي از زندان زرقاوي به اروپا رفت اما پس از آن بلافاصله به افغانستان بازگشت و يك كمپ آموزش تروريستي شخصي به نام " التوحيد"را تاسيس كرد. التوحيد در بمب گذاريهاي كازابلانكا، مراكش ، برلين و دوسلدرف در آلمان نقش داشت .

مقامات آمريكايي ادعا مي كنند كه اين سازمان درتسليحات شيميايي به خصوص گاز ريسين تخصص دارد.

