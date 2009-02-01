پورمحمدی در پاسخ به مهر:گزارش نهایی بنگاههای زود بازده بزودی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران محلی در پاسخ به خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: اما در عین حال روندها، سیاستها و موانع موجود را پیگیری می‌کنیم.

وی در زمینه سهام عدالت افزود: تصمیم دولت مبنی بر پرداخت سهام عدالت به روستاییان در حالی است که بسیاری از روستاییان درآمد مالی مناسبی ندارند و از سوی دیگر بخش اعم روستا افراد نیازمند هستند.

پورمحمدی اظهار داشت: نمی توان کل این طرح را زیر سئوال برد ولی به دلیل ضعف نظام آماری، اجرای این طرح از مشکلات فراروی است و اصلاح نظام آماری از موارد جدی اجرای طرح تحول اقتصادی است.

وی خاطر نشان کرد: 20 درصد اعتبارات بنگاه های زودبازده برای حساب در گردش واحدهای اقتصادی بوده که بخشی از معوقات در این حوزه است.

به گفته حجت الاسلام پورمحمدی، این در حالی است که بنگاه های اقتصادی زودبازده سهم بزرگی در اقتصاد ایفا کرده اند و باید حمایت شوند و اکنون پرداخت تسهیلات به این واحدهای اقتصادی مشکل پیدا کرده و حتی متوقف شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: این سازمان در این زمینه درحال تهیه گزارش جامعی است و به زودی گزارش جامع و نهایی در این بخش ارائه می شود.

وی همچنین به پروژه پتروشیمی گرگان اشاره کرد و افزود: اگر در این زمینه به غیر اقتصادی بودن پروژه رسیدیم، سعی می کنیم تا مسیر سرمایه‌گذاری را به سمت دیگری که منفعت استان و مردم است، سوق دهیم.