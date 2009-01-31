جلوگیری از تشکیل ستادهای انتخاباتی در مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز رسیدگی به امور مساجد در این بخشنامه بر ضرورت تشویق مردم در راستای شرکت گسترده و حضور حداکثری درانتخابات همچنین تبیین ملاک ها و معیارهای شایسته سالاری مبتنی بر تعالیم عالیه اسلام و دیدگاه های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نسبت به منتخبین و انتخابات تاکید کرده است .

در این بخشنامه همچنین ضرورت جلوگیری از تشکیل ستادهای انتخاباتی برای افراد، گروهها و جناح های سیاسی در مساجد و هماهنگی و همکاری همه جانبه با هیئت های اجرایی و نظارت جهت برگزاری هر چه بهتر انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است.

