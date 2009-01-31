جلسه نمایندگان مجلس با مقام سازمان ملل/ انتقاد از ورود روزانه 5 هزار افغانی به کشور

زهره الهیان که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه کمیته جمعیت و توسعه مجلس این دیدار را برگزار کرده است ، خاطرنشان کرد: این جلسه با هماهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و درجریان آن نمایندگان مطالبات خود را از سازمان ملل مطرح کردند و در مورد استفاده از ظرفیت سازمان ملل برای ثبات امنیت در جهان و پیگیری حقوق ملت ها که از وظایف این سازمان است، نیز بحث شد.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم ادامه داد: همچنین در این جلسه در مورد ورود غیرقانونی افغان ها ، تدابیر سازمان ملل در این رابطه گفتگوهایی انجام و موضوع ورود غیرمجاز روزانه 5هزار افغانی در این جلسه مطرح شد و نمایندگان از نماینده سازمان ملل خواستند این سازمان به وظایف خود در این رابطه عمل کند.

وی تاکید کرد: در دیدار با نماینده سازمان ملل موضوعاتی پیرامون لزوم تغییر ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مطرح شد و بر ضرورت اختصاص یک کرسی یه مسلمانان با توجه به جمعیت یک میلیاردی مسلمانان تاکید شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: دراین دیدار همچنین نمایندگان مجلس ازمواضع سازمان ملل در مورد غزه انتقاد کردند و تاکید شد شورای امنیت می بایست تصمیم جدی تری در مورد جنایات صیونیست ها اتخاذ می کرد.

به گفته الهیان در این جلسه مقرر شده که در نشست دیگری پیشنهادات مورد نظر نمایندگان مجلس در این مورد مطرح شود.