80 درصد اصناف گرگان ملت کارت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر شنبه در جلسه مجمع عمومی هیئت رئیسه مجمع امور صنفی گرگان افزود: روسای اتحادیه ها تلاش کنند تا مابقی واحدهای صنفی نیز در کوتاهترین مدت ملت کارت را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال و خرید های نوروزی قرار داریم شرایط را به گونه ای فراهم نماییم که خدمات مناسبی را به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای مصرف کنندگان امری ضروری است و نظارت در این زمینه باید شدت یابد.

کهنسال به کاهش قیمتهای جهانی کالاهای خارجی اشاره و اضافه کرد: شرکت کنندگان داخلی نیز در این زمینه موارد را رعایت کنند تا مصرف کنندگان بتوانند کاللا را با قیمت کمتری تهیه کنند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: 54 قلم کالا در لیست کاهش قیمتها قرار گرفته و روزانه نیز حدود 450 مورد بازرسی از اصناف در استان صورت می گیرد.

وی از اجرای طرح ساماندهی اصناف بدون پروانه در استان خبر داد و افزود: این طرح را باید با لحاظ کردن قانون نظام صنفی اجرا کرد و بگونه ای عمل شود که برای تمامی فاقدین پروانه کسب برابر مقررات پروانه کسب صادر نمایند.

وی خواستار مشارکت گسترده اصناف و بازاایان در اجرای برنامه های کمیته اصناف و بازرایان به مناسبت دهه فجر شد.

40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.