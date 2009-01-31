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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

80 درصد اصناف گرگان ملت کارت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: تاکنون 80 درصد طرح ملت کارت اصناف در گرگان اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال عصر شنبه در جلسه مجمع عمومی هیئت رئیسه مجمع امور صنفی گرگان افزود: روسای اتحادیه ها تلاش کنند تا مابقی واحدهای صنفی نیز در کوتاهترین مدت ملت کارت را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال و خرید های نوروزی قرار داریم شرایط را به گونه ای فراهم نماییم که خدمات مناسبی را به مردم ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای مصرف کنندگان امری ضروری است و نظارت در این زمینه باید شدت یابد.

کهنسال به کاهش قیمتهای جهانی کالاهای خارجی اشاره و اضافه کرد: شرکت کنندگان داخلی نیز در این زمینه موارد را رعایت کنند تا مصرف کنندگان بتوانند کاللا را با قیمت کمتری تهیه کنند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: 54 قلم کالا در لیست کاهش قیمتها قرار گرفته و روزانه نیز حدود 450 مورد بازرسی از اصناف در استان صورت می گیرد.

وی از اجرای طرح ساماندهی اصناف بدون پروانه در استان خبر داد و افزود: این طرح را باید با لحاظ کردن قانون نظام صنفی اجرا کرد و بگونه ای عمل شود که برای تمامی فاقدین پروانه کسب برابر مقررات پروانه کسب صادر نمایند.

وی خواستار مشارکت گسترده اصناف و بازاایان در اجرای برنامه های کمیته اصناف و بازرایان به مناسبت دهه فجر شد.

 40 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 826198

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