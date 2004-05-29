مقاوم سازي شبكه گاز تهران دربرابر زلزله با جديت بيشتري دنبال مي شود

مديرعامل شركت گاز تهران بزرگ در گفت و گويي كوتاه با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره شبكه گازرساني تهران و مقاوم سازي آن در برابر زلزله گفت: نتايج مطالعات اين قرارداد كه ميان شركت گاز و شركت اوزاكاي ژاپن براي تجهيز تاسيسات گاز تهران درمقابل زلزله منعقد شده بود به پايان رسيده است.

محمد تقي عراقي اضافه كرد: گزارش نهايي اين مطالعات به زودي تحويل شركت ملي گاز ايران براي اجرايي شدن مطالعات مي شود.

وي افزود: براي بخش جديد اين پروژه كه وارد مراحل طراحي و اجرا مي شود با تعدادي از شركت ها وارد مذاكره شده ايم به طوري كه بخشي از اقدامات براي مقاوم سازي شبكه هاي گاز تهران وارد مرحله اجرايي شده است.

عراقي، جمع آوري شيرهاي گاز پياده رو و خارج كردن علمك ها را از داخل منازل از مهمترين عوامل جلوگيري خطردرهنگام زلزله دانست و گفت: درحال حاضر سه شركت پيمانكار با تمام توان خود براي جمع آوري شيرهاي گاز پياده رو فعاليت مي كنند كه به تازگي دو پيمانكار جديد نيز به آنها پيوسته است.

