پیروزی شاگردان قلعه نویی در نبرد"برادرانه"/ استقلال یکه تاز لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از روز دوم هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 13:30 امروز تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه تختی اهواز به دیدار استقلال این شهر رفت و موفق شد میزبان خود را با 3 گل شکست دهد.

برای تیم فوتبال استقلال تهران سیاوش اکبرپور (2) و علیرضا عباسفرد (32) در نیمه اول و آرش برهانی (84) گل زدند تا استقلال در ادامه روند پیروزیهای خود برابر همنام و برادر اهوازی خود به سه امتیاز دست پیدا کند.

استقلال اهواز که در این دیدار تلاش زیادی برای بازکردن دروازه استقلال از خود نشان داد در دقیقه 45 یک ضربه پنالتی را توسط جواد ماهینی از دست داد. این ضربه را وحید طالب لو مهار کرد. شاگردان میثاقیان با این شکست 27 امتیازی ماندند.

استقلال تهران با این پیروزی 49 امتیازی شد و همچنان به یکه تازی خود در صدر جدول رده بندی لیگ هشتم ادامه داد.

قضاوت دیدار استقلال اهواز - استقلال تهران برعهده مسعود مرادی بود.