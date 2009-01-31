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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

برپایی 16 نمایشگاه بین المللی در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: تا پایان امسال پنج نمایشگاه دیگر در قزوین برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، مرتضی محمدی مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: تاکنون 16 نمایشگاه در استان قزوین برپا شده و تا پایان امسال 5 نمایشگاه دیگر در زمینه های مختلف نیز برپا خواهد شد.

محمدی با اشاره به استقبال مردم استان از برپایی نمایشگاههای بین المللی دراستان افزود: استقبال مردم موجب شده تا با انگیزه بیشتری در صدد برگزاری نمایشگاههای متعدد باشیم.

وی افزود : نمایشگاه صنعت ، تجهیزات و صنایع وابسته که از 8 بهمن ماه آغاز شده امروز به کار خود پایان می دهد . محمدی اظهار داشت این نمایشگاه به منظور حمایت از خودروسازان داخلی، شناخت بیشتر مردم با پیشرفتهای بدست آمده در بخش خودرو، توسعه صادرات غیر نفتی، ارائه زیرساخت و پتانسیلهای سرمایه گذاری در استان به مدت چهار روز برگزار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اظهارداشت: دراین نمایشگاه شرکتهای خودروسازی وتولیدکنندگان قطعات خودروی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس ، قزوین و آذربایجانغربی تولیدات خود را در 50 غرفه در معرض دید مردم قرار دادند.

محمدی افزود تا پایان امسال نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب اسلامی، صنعت ساختمان، الکترونیک و کامپیوتر، لوازم خانگی و بهاره نیز در محل نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 826217

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