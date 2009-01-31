برپایی 16 نمایشگاه بین المللی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، مرتضی محمدی مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: تاکنون 16 نمایشگاه در استان قزوین برپا شده و تا پایان امسال 5 نمایشگاه دیگر در زمینه های مختلف نیز برپا خواهد شد.

محمدی با اشاره به استقبال مردم استان از برپایی نمایشگاههای بین المللی دراستان افزود: استقبال مردم موجب شده تا با انگیزه بیشتری در صدد برگزاری نمایشگاههای متعدد باشیم.

وی افزود : نمایشگاه صنعت ، تجهیزات و صنایع وابسته که از 8 بهمن ماه آغاز شده امروز به کار خود پایان می دهد . محمدی اظهار داشت این نمایشگاه به منظور حمایت از خودروسازان داخلی، شناخت بیشتر مردم با پیشرفتهای بدست آمده در بخش خودرو، توسعه صادرات غیر نفتی، ارائه زیرساخت و پتانسیلهای سرمایه گذاری در استان به مدت چهار روز برگزار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اظهارداشت: دراین نمایشگاه شرکتهای خودروسازی وتولیدکنندگان قطعات خودروی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس ، قزوین و آذربایجانغربی تولیدات خود را در 50 غرفه در معرض دید مردم قرار دادند.

محمدی افزود تا پایان امسال نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب اسلامی، صنعت ساختمان، الکترونیک و کامپیوتر، لوازم خانگی و بهاره نیز در محل نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.