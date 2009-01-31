اختصاص هفت میلیارد تومان برای خرید تجهیزات افلاک نما در نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جلال هاشمی ظهر امروز در نشست با طلایه داران انقلاب اسلامی در سالن فجر تیپ 21 امام رضا (ع) سال فجر نیشابور با بیان اینکه خون شهدا این انقلاب را بیمه و تضمین کرده است، افزود: امروز خلف صالح امام راحل، سکان این انقلاب را با همان اهداف و رویکردها به پیش می برد.

وی با بیان اینکه در برخی برهه ها شاهد بودیم که نظام اسلامی بود ولی برخی ویژگیهای انقلاب اسلامی توسط عناصر همین نظام به چالش کشیده می شود، گفت: امروز به برکت دولت نهم، کشور براساس اصولگرایی که مد نظر مقام معظم رهبری است، حرکت می کند.

هاشمی با اشاره به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دهم تاکید کرد: جوهره نظام مذهبی است و باید ببینیم در انتخابات کدام جریان به دنبال احیا و حاکمیت این جوهره است.

فرماندار نیشابور گفت: سند توسعه شهرستان به مسائل فرهنگی توجه کاملی داشته و ما آنها و سایر برنامه ها را در قالب شوراهای مختلف چون فرهنگ عمومی، شورای آموزش و پرورش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ... و ستادها و ادارات مختلف در طی برنامه های طول سال و مناسبتها پیگیری می کنیم.

وی گفت: البته این سند کلی است و در قالب برنامه ای پنج یا 10 ساله تدوین نشده است که البته باید به آن سمت برویم.

هاشمی افزود: به دنبال برگزاری بیش از پنج جلسه فرمانداری و ادارات مرتبط ، زمین ضلع جنوبی میدان بسیج بیش از یک میلیارد تومان قیمت گذاری شده است برای توسعه شهدای گمنام و ساخت موزه و مجتمع فرهنگی شاهد اختصاص یافته و اکنون در دست مشاوران درحال مطالعه است.

وی ادامه داد: در سایه تعامل و تفاهمی که بین مسئولان شهرستان ایجاد شده است، توفیقات خوبی را در زمینه مسائل فرهنگی چون توسعه مراکز آموزش عالی، تخصیص اعتبار برای حوزه های علمیه ، گرفتن زمین و مجوز پارک علم و فناوری ، مجوز پژوهشکده فرهنگ و ادب و ادامه ساخت افلاک نما و مجتمع فرهنگی ارشاد اسلامی در جوار آن، تخصیص بیش از هفت میلیارد تومان برای خرید تجهیزات فنی افلاک نما و ... داشته ایم.

هاشمی تاکید کرد: باید خدمات دولت به مردم و محدودیت های بودجه ای به مردم گفته شود تا مردم بتوانند مطالباتشان را تنظیم کنند.

وی با تاکید بر حضور خاندان معظم شاهد در پست های مدیریتی ، گفت : اصولا تغییرات مدیریتی درشهرستان ها به خصوص نیشابور نیازمند فضا سازی سنگین برای حضور فردی دریک پست و ایجاد فضای کار برای آن فرد است.

وی خاطرنشان کرد: بخشنامه دولت درخصوص تشکیل شورای مشورتی ایثارگران درفرمانداری و سایر ادارات در حال اجرایی شدن است که مستلزم هماهنگی فرمانداری، بنیاد شهید و سایر ادارات است که مقداری زمان می طلبد.

در این مراسم یاد شهدای انقلاب اسلامی درنیشابور به نام های سید اسماعیل حسینی ، حسن اسدی ، رجب علی صافحیان ، محمد تقی آبادی ، باباخان پاسبان ، علی نجفی ، سید رضا روحانی سلامی ، ابوالقاسم سالاری نژاد و جانباز شهید هرمز بهروش گرامی داشته شد . همچنین از خانواده سه شهیدی غرویان و صدیقی و نیز دو شهیدی عابدی رضایی ، عابدی ، اسدی ، سلیمانی ، مماوی ، حسینی ، حسن آبادی ، رضوی ، خاکزادان و ... تقدیر به عمل آمد.