پیروزی نتیجه قطعی مقاومت مومنانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی امروز در دیدار سمیر قنطار، عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی سه نفر از آزادگان مقاوم لبنانی با اشاره به شکستهای پی در پی رژیم صهیونیستی گفت: مقاومت مومن و شجاع در لبنان و فلسطین موفق به در هم شکست ابهت دروغین رژیم صهیونیستی شده و اکنون به الگویی جهانی مبدل شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با گرامیداشت ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقارن آن با سالگرد رهایی آزادگان لبنانی از چنگال رژیم صهیونیستی انقلاب ایران را به رهبری امام راحل نمونه بارز مقاومت همراه با اخلاص دانست و گفت: با وجود آنکه تمام دنیای استکبار در مقابل انقلاب و در حمایت از رژیم شاه قرار داشت اما وجود دو عنصر اخلاص و ایمان به یاری خداوند سبب پیروزی تاریخی انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت مقتدرانه آن تا کنون شده است.

سعید جلیلی مقاومت مثال زدنی در لبنان و فلسطین را نمونه های روشن دیگری از جریان پیروز و موفق مبارزه با دشمن خواند و افزود: مقاومت مومن و مخلص از قدرتی برخوردار است که هیچ قدرت نظامی را در جهان یارای رویارویی با آن نیست.

در این دیدار سمیر قنطار آزاده برجسته لبنانی که نزدیک به سه دهه از عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر برده با اشاره به پیروزیهای پیاپی مقاومت در لبنان و فلسطین گفت: اساس رژیم صهیونیستی بر تامین امنیت و رفاه برای صهیونیستهای اشغالگر بنا شده که با شکستهای مفتضح این رژیم در معرض فروپاشی قرار گرفته است.

وی افزود: آزادی ما از برکتهای معنوی انقلاب اسلامی ایران است و حرکتهای مقاومت نیز از مقاومت و پایداری و ثبات مردم ایران در انقلاب خود الگو گرفته اند.