انتقال پیام امام و شهدا برای حفظ و تداوم انقلاب ضروری است

وی افزود: انتقال پیام امام و شهدا به نسل جدید و نسل سومی های جامعه بسیار ضروری است و باید فرهنگ انقلاب در بین جوانان تبیین شود.
قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذارترین راه حفظ و تداوم انقلاب را پیروی از خط امام و شهدا دانست و افزود: انتقال ایثار و فداکاری های شهدا به جوانان مهم است.
این بانوی انقلابی به نقش بانوان در انقلاب اسلامی و کمک به جبهه های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بانوان فعالیتهای چشمگیری در پشتیبانی از دفاع مقدس و حضور در صحنه های انقلاب داشتند.
به گفته وی، پیروزی انقلاب اسلامی با مجاهدتها و دلاورمردیهای رزمندگان اسلام و به ویژه پشتیبانی بانوان حاصل شد.
در حاشیه این یادواره نمایشگاهی از آثار شهدا و فعالیتهای پشتیبانی بانوان منطقه جهادیه سمنان از رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس برپا شده است که در این نمایشگاه آثاری از شهدا، فعالیتهای مادران در دفاع مقدس و دستگاه چاپ و تکثیر اعلامیههای حضرت امام به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه بانوان به یاد روزهای دوران دفاع مقدس اقدام به پخت نان و مربا و توزیع بین محرومان کردند.
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