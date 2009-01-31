وقایع انقلاب اسلامی باید به درستی در بین نسل جدید بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در مراسم آغازین جشنهای سی سالگی انقلاب اسلامی در دبیرستان دخترانه مومنی ارومیه بیداری وجدان امت های اسلامی، الگوگیری کشورهای اسلامی و مستضعف جهان در برابر استکبار جهانی، صدور تفکر، ایده را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در این مدت عنوان کرد و اظهار داشت: ایام الله دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال این آرمانها، ارزشهای به اقشار مختلف به خصوص نسل جوان کشور است.

وی با اشاره به جهانی شدن مکتب انقلاب اسلامی، گرایش و موج اسلام خواهی و الگوگیری از انقلاب اسلامی در دنیا خاطرنشان کرد: امروز در حالی آیین های بزرگداشت سی سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم که تظاهرات و راهپیمایی در تمام نقاط دنیا علیه اسرائیل و استکبار جهانی به اوج خود رسیده است.

وی با تقدیر از حرکت نخست وزیر کشور ترکیه در اجلاس داووس اظهار داشت: پیام اسلام خواهی و مبارزه به ظلم ستیزی نهضت مردمی انقلاب اسلامی امروز در سطح دنیا موجب بیداری تمام حاکمان و مردمان ملل مسلمان شده است.

قربانی در ادامه با بیان اینکه امروزه انقلاب اسلامی به عنوان سرمشق و الگوی تمامی کشورهای منطقه و دنیا مطرح است بیان داشت: استقلال، خودکفایی در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی کشور حاصل ایستادگی در برابر تحریم و توطئه های استکبار به سرکردگی آمریکاست در طول سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که ایران را به قدرت بلامانع در منطقه تبدیل کرده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) گفت: اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی با بهره گیری از آموزه های قیام حسینی توانست انقلاب اسلامی را به ثمر برساند.

وی با تاکید بر حراست و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مهم و ویژه جوانان به خصوص دانش آموزان و دانشجویان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: نسل جوان جامعه باید با بهره گیری از آموزه های انقلاب اسلامی با خلق ایده و تفکرات نو در تمامی عرصه های کشور را به موفقیت های روز افزون در دنیا رهمنون سازد.

احیای ارزشهای اخلاقی، انقلاب ایران را نسبت به سایر انقلابها متمایز می کند

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در این مراسم با تاکید بر تحقیق و پژوهش پیرامون نحوه شکل گیری انقلاب اسلامی توسط نسلهای جوان اظهار داشت: باید برای جلوگیری از ایستایی انقلاب اسلامی در سالهای آینده در زمینه روند شکل گیری انقلاب اسلامی نشست ها و همایشهای علمی با حضور جوانان برگزار شود.

احمد محمودزاده با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک جریان صرف سیاسی نیست گفت: انقلاب اسلامی جریانی است که در فرهنگ اسلامی و ایرانی کشور ریشه داشت و در سال 57 به رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی تبلور یافت و امروز نیز این جریان در سطح دنیا ادامه دارد.

وی احیای ارزشهای اخلاقی و انسانی که در عصر مدرن به فراموشی سپرده شده است را از بارزترین ویژگی های انقلاب اسلامی ذکر کرد و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی سکان دار مبارزه با دین گریزی توسط کشورهای عصر مدرن در دنیاست.

وی با ذکر اینکه فرهنگ مدرن غرب زندگی بشر را به ظواهر، ساز وکارهای اجتماعی و بروکراسی اداری و سازمانی خود محدود کرده بود گفت: انقلاب اسلامی با زیرسوال بردن سنگ بنای این فرهنگ به ظاهر مدرن ملت ها را در بازگشت به فطرت اصلی خود یاری کرد.

محمود زاده همچنین به پیروزی مردم غزه اشاره کرد و یادآور شد: پیرزوی و مقاومت 22 روزه مردم بی دفاع و مظلوم غزه در برابر جنایات رژیم غاصب اسرائیل نمونه کوچکی از الگوگیری کشورهای مظلوم جهان از انقلاب اسلامی است.