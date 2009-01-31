تفکیک استان فارس کارشناسی شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دستغیب ظهر امروز در نشستی خبری افزود: استان فارس قابل تفکیک و تجزیه شدن نیست زیرا هویت ایران به فارس و هویت این استان نیز در انسجام و یکپارچگی آن است.

وی با تاکید بر اینکه استانهای ضعیف و کوچک از منافع ملی عقب می افتند، افزود: عدم پیشرفت مناسب فارس ریشه در پهناوری، بزرگی و کثرت نمایندگان ندارد و این بحث نوعی ساده انگاری است اگر فکر کنیم با کوچک و تقسیم شدن فارس بخشهای کمتر توسعه یافته استان قدرتمند و شکوفا می شوند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن استان فارس با اشاره به اینکه شاید برخی از نمایندگان هنوز در هوای شعارها و تبلیغات انتخاباتی هستند، افزود: من به عوان نماینده مردم شیراز با تفکیک استان فارس به شدت مخالف بوده و باید دانست که شکوفایی استان فارس در پهناوری، همدلی، همراهی و همفکری همه مسئولان و نمایندگان و مردم رقم خواهد خورد.

دستغیب با اشاره به اینکه بحث تفکیک فارس به هیچ عنوان در مجمع نمایندگان و دولت مطرح نیست، پرونده این موضوع را مختومه خواند و افزود: مجلس مرکز تضارب آرا بوده و هر نماینده آزاد است در مورد مسائل مملکتی اظهار نظر کند و این از وظایف و حقوق اولیه نمایندگی به شمار می رود اما این اظهار نظر باید بر مبنای مطالعه و کار کارشناسی شده صورت گیرد.