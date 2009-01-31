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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

فرماندار صومعه سرا:

120 مدرسه در صومعه سرا ساخته شد

120 مدرسه در صومعه سرا ساخته شد

رشت - خبرگزاری مهر: کریم شعبانی گفت: با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در نظام اسلامی در سی سال گذشته 120 مدرسه در شهرستان صومعه سرا ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، فرماندار شهرستان صومعه سرا عصر شنبه در جمع فرهنگیان این شهرستان اظهار داشت: در دهه فجر امسال نیز پنج واحد آموزشی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی متذکر شد: هم اکنون 15 واحد آموزشی در شهرستان صومعه سرا در حال ساخت است.

فرماندارصومعه سرا در ادامه بر تبیین و ارائه دستاوردهای ۳۰ساله انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: نگاه دنیا به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاه ویژه ای است.

شعبانی با اشاره به اینکه ارزشها و دستاوردهای انقلاب باید به نسل جوان انتقال یابد گفت: ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید توسط راویان و اشخاصی که در مبارزات انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی مشارکت داشتند به نسل جوان انتقال یابد.

وی بیان کرد: یکی از بهترین راههای حفظ و بقا انقلاب بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف به مردم به ویژه نسل جدید است.

فرماندار صومعه سرا یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران غلبه مستضعفان بر مستکبران است و باید برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر به گونه‌ای اجرا شود که همچون گذشته اتحاد و یکپارچگی مردم را به نمایش گذارد.

کد مطلب 826230

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