120 مدرسه در صومعه سرا ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، فرماندار شهرستان صومعه سرا عصر شنبه در جمع فرهنگیان این شهرستان اظهار داشت: در دهه فجر امسال نیز پنج واحد آموزشی در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی متذکر شد: هم اکنون 15 واحد آموزشی در شهرستان صومعه سرا در حال ساخت است.

فرماندارصومعه سرا در ادامه بر تبیین و ارائه دستاوردهای ‪ ۳۰ ‬ ساله انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: نگاه دنیا به سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نگاه ویژه ای است.

شعبانی با اشاره به اینکه ارزشها و دستاوردهای انقلاب باید به نسل جوان انتقال یابد گفت: ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید توسط راویان و اشخاصی که در مبارزات انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی مشارکت داشتند به نسل جوان انتقال یابد.

وی بیان کرد: یکی از بهترین راههای حفظ و بقا انقلاب بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف به مردم به ویژه نسل جدید است.

فرماندار صومعه سرا یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران غلبه مستضعفان بر مستکبران است و باید برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر به گونه‌ای اجرا شود که همچون گذشته اتحاد و یکپارچگی مردم را به نمایش گذارد.