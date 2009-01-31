توسعه صادرات مستلزم تقویت زیرساختهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی ظهر امروز در بازدید از سازمان بازرگانی استان مرکزی افزود: در این راستا برای ترغیب صادرکنندگان باید جوایز صادراتی تقویت شود و سرمایه گذاری جهت ایجاد زیر ساختهای لازم از جمله انبار و سرد خانه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: در راستای اجرای اصل 44، واگذاری کار بازرسی و نظارت به اصناف و ایجاد مرکز آموزش و دایر کردن نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در بخش خصوصی از جمله سیاستهای اصل 44 است.

رجایی در ادامه با اشاره به رضایت مندی مردم تصریح کرد: از آنجا که مردم در تمام روز با خدمات این وزارتخانه سر و کار دارند، وزارت بازرگانی در میزان رضایت مندی مردم نقش اساسی و محوری دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به رشد صعودی صادرات غیر نفتی استان گفت: در برنامه چهارم توسعه سهم صادرات استان برای هر سال 535 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود که طی سه سال گذشته آمار صادرات استان بیش از این مقدار بوده است.

اصغر عالیخانی تصریح کرد: در این زمینه در مدت 9 ماهه اول سال جاری، 551 میلیون دلار به بیش از 40 کشور جهان صادرات صورت گرفته که پیش بینی می شود سال آینده رشد 10 درصدی داشته باشد.

وی در ادامه نبود وسائل حمل و نقل مناسب، عملیاتی نبودن فرود گاه اراک، عدم وجود انبار و سرد خانه لازم در استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این موارد از زیر ساخت های لازم برای توسعه صادرات نفتی است که باید مورد توجه و در رفع این موارد تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه عملیاتی کردن اصل 44 قانون اساسی در سرلوحه برنامه های سازمان قرار دارد خاطر نشان کرد: واگذاری امور بازرسی و نظارت به مجمع امور صنفی، انتخاب کارگزار صندوق ضمانت صادرات و تشکیل مرکز آموزش بارزگانی از جمله اقدامات در این زمینه است.

عالیخانی اظهار داشت: برای مقابله با بحران مالی دنیا و وضعیت کنونی، صادرات نقش اساسی و مهمی دارد که صادرات نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم و برنامه مدون است.

وی تصریح کرد: استان مرکزی به امر صادرات توجه ویژه ای دارد و بر همین اساس پایانه صادراتی گل و گیاه محلات راه اندازی شده و در صدد ایجاد پایانه صادراتی کالاهایی از جمله سنگ زینتی، انار و پسته در استان هستیم.

عالیخانی افزایش 80 درصدی سهیمه شیر استان در سال جاری، ثبت 95 درصدی ملت کارت اصناف، اصلاح وضعیت توزیع نذورات را از برنامه های این سازمان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در بخش اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک جزء استانهای پیشرو هستیم افزود: در بحث ساماندهی توزیع کالا، خدمات و کد گذاری کالا در شرکتهای تولیدی، پخش و خرده فروشیها کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.