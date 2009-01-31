گرجستان خواستار اعزام فوری ناظران بین المللی به قفقاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، این نامه توسط نماینده گرجستان در سازمان ملل متحد به "بان کی مون" ارائه شده است.

در این نامه تفلیس از سازمان ملل می خواهد تا در اسرع وقت نسبت به استقرار نیروهای صلح بان و یا گروه های سیاسی در مرزهای اوستیای جنوبی و آبخازیا اقدام کند.

بیانیه ای نیز از سوی وزارت امور خارجه گرجستان به نامه ارائه شده به دبیر کل سازمان ملل متحد ضمیمه شده که در آن گزارشی از تحرکات نظامی روسیه در مرزهای اوستیای جنوبی و آبخازیا ارائه شده است.

این در حالی است که از روز گذشته و با انتشار خبر توافق روسیه و آبخازیا مبنی بر استقرار پایگاه های هوایی و دریایی روسیه در آبخازیا تنشها در منطقه قفقاز افزایش یافته و آمریکا نسبت به این اقدام روسیه هشدار داده است.

آبخازیا و اوستیای جنوبی دو منطقه ای هستند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در دهه 1990 خواستار استقلال از گرجستان شدند. تفلیس به شدت با این مسئله مخالفت می کند، اما روسیه از استقلال این دو منطقه حمایت می کند.

روسیه در 26 آگوست سال 2008 و دو هفته پس از حمله گرجستان به اوستیای جنوبی، استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخت.