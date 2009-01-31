ذوب آهن دربی اصفهان را برد/ نخستین شکست پیوس، برتری صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 4 دیدار همزمان پیگیری شد که نتایج پایانی این مسابقات به شرح زیر است:
* پاس همدان یک - مس کرمان یک
گل ها: محمد غلامی(16) برای پاس همدان - فراز فاطمی(19) برای مس کرمان
* صبای قم 2 - مقاومت سپاسی شیراز صفر
گل ها: محمد نوری(یک) و محسن بیاتی نیا(3) برای صبا
* برق شیراز یک - سایپا کرج 2
گل ها: ستار زارع(18) برای برق شیراز - جواد آشتیانی(43) و کیانوش رحمتی (89) برای سایپا
* سپاهان اصفهان یک - ذوب آهن اصفهان 2
گل ها: آرماندو(30) برای سپاهان - ایگور کاسترو(6 و 39) برای ذوب آهن
در پایان دیدارهای برگزار شده عصر امروز جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:
1- استقلال تهران 49 امتیاز
2- ذوب آهن اصفهان 44 امتیاز
3- صبای قم 38 امتیاز
4- پرسپولیس 37 امتیاز- تفاضل گل 7+(یک بازی کمتر)
5- سپاهان اصفهان 37 امتیاز- تفاضل گل 7+
6- مس کرمان 35 امتیاز
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16- برق شیراز 22 امتیاز
17- داماش گیلان 18 امتیاز- تفاضل گل 14-
18- پیام مشهد 18 امتیاز - تفاضل گل 18-(2 بازی کمتر)
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