هفته بیست و چهارم لیگ برتر/ ذوب آهن دربی اصفهان را برد/ نخستین شکست پیوس، برتری صبای قم

هفته بیست و چهارم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با پیروزی ذوب آهن در دربی اصفهان، برتری صبای قم برابر مقاومت، نخستین شکست برق با پیوس و توقف مس در همدان پیگیری شد.