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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

زنوزی به مهر خبر داد:

آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر منتشر می‌شود

آسیب شناسی ادبیات داستانی معاصر منتشر می‌شود

فیروز زنوزی جلالی، نویسنده و پژوهشگر وضعیت 3 دهه ادبیات انقلاب اسلامی را در کتابی بررسی می‌کند.

زنوزی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بر روی کتابی با موضوع آسیب شناسی ادبیات معاصر ایران به ویژه ادبیات در 3 دهه اخیر کار می‌کنم.

وی در مورد هدف خود از انتشار این کتاب گفت: پس از بررسی ادبیات ایران در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدم که باید معضلات و مشکلات این عرصه را مکتوب کنم بنابراین تحقیق در این زمینه را آغاز کردم.

وی در رابطه با مسائلی که در این کتاب بررسی می شوند اظهار داشت: وضعیت نقد، پخش کتاب، مسئولان فرهنگی، جشنواره‌ها، جوایز و مشکلات نسل جوان قصه نویس از جمله مسائلی هستند که در این کتاب بررسی خواهد شد.

این اثر پژوهشی توسط نشر تندیس وارد بازار کتاب می‌شود.

جلالی در رابطه با دیگر کارهایش گفت: رمان برج 110 هم در مراحل پایانی نگارش قرار دارد که پس از تمام شدن نگارش این کتاب در رابطه با ناشرش تصمیم خواهم گرفت.

کد مطلب 826245

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