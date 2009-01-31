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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۲۲

نمایشگاه پاییزان در کرج گشایش یافت

نمایشگاه پاییزان در کرج گشایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج اظهار داشت: هنرمندان کرجی نمایشگاه نقاشی پاییزان را در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار کردند.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی گروه پاییزان کاری از معصومه روشنی، زهرا فرضی زاده، امین شکری، فاطمه افتخاری و آسیه افتخاری با نمایش دادن 70 اثر با موضوع آزاد و به صورت تکنیک نقاشی روی بوم و بافت، رنگ روغن و مداد رنگی به نمایش در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از امروز تا 21 بهمن ماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) در چهار راه مصباح برگزار می شود.

این مسئول ادامه داد: همچنین به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج مسابقه عکس کودک را در 22 بهمن برگزار می کند و علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با 2524748 تماس گیرند.

عسگری افزود: ابعاد آثار ارسال شده باید 20 در 30 بوده و تعداد آثار حداقل دو اثر و حداکثر پنج اثر باشد.

کد مطلب 826246

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