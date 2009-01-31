بشار اسد از گفتگو با آمریکا بر اساس احترام متقابل استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد روز شنبه در دیدار با یک نماینده دموکرات آمریکایی که در راس هیئتی به سوریه سفر کرده است، از گشایش گفتگوهای مثبت و سازنده میان دمشق و واشنگتن براساس منافع مشترک و احترام دوجانبه استقبال کرد.

رئیس جمهوری سوریه همچنین موضع کشورش را درباره وضعیت خاورمیانه بویژه پس از حملات رژیم اسرائیل به غزه و شهادت هزاران انسان بی گناه، به اطلاع هیئت آمریکایی رساند.

هیئت آمریکایی که اشاره ای به اسامی آنان نشده است، بر نقش مهم سوریه در خاورمیانه تاکید کردند.

این درحالی است که جرج میچل نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه سفری به منطقه داشته است.