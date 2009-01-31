حوزه فرهنگی شهرداری شیراز به انتقادات دلسوزانه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر امروز در تشریح عملکرد حوزه فرهنگی شهرداری شیراز طی یکسال اخیر به خبرنگاران گفت: آنچه شهرداری و هر مجموعه کاری به آن نیاز دارد انتقاد سازنده، اثر گذار و از سر دلسوزی بوده و اولین اصل کار فرهنگی نیز صداقت و برخورداری از تخصص لازم است.

وی تاکید کرد: اگر کسی بدون تخصص در این حوزه وارد شود بی شک حرف و عملش صداقت لازم را نخواهد داشت زیرا نسبت به چگونگی انجام کارها آگاهی ندارد.

معاون فرهنگی شهرداری شیراز افزود: اگر کسی حوزه معاونت فرهنگی را به عرصه نظامی تشبیه کرده باید گفت طبق فرمایش بزرگان دین مبین اسلام هرکاری برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید برپایه نظم استوار باشد که اگر این امر به معنای نظام گری است آرزو داریم همه دستگاه های اجرایی به این شکل نظامی گر باشند.

عباسی عنوان کرد: تمام برنامه های اجرایی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری بنا بر تکلیف و وظیفه خود ظرف سال جاری در راستای اعتلای جایگاه کلانشهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی کشور و نیز ارتقای سطح کیفی و کمی فرهنگ شهروندی صورت گرفته نه کشورهای خارجی که اگر برنامه ای نیز با همکاری کشور دیگری انجام شده بدون شک با نظر موافق شهردار شیراز و شورای اسلامی شهر و به منظور جهانی کردن آوازه شیراز و معرفی فرهنگ و تمدن این شهرصورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بنابراین کسانیکه پول بیت المال را صرف سفرهای خارجی خود و خانواده اش می کنند در لوای دلسوزی نباید دیگران را امر و نهی کنند، گفت: فعالیتهای حوزه فرهگی شهرداری شیراز در سال جاری نسبت به سال گذشته به رغم کاهش بودجه و نیروی انسانی بیش از سه برابر پیشرفت داشته به طوری که تعداد نفرات شرکت کننده در کلاسهای مذهبی، هنری و تقویتی این معاونت از24 هزار نفر در سال گذشته به 61 هزار نفر در سال جاری و شرکت کنندگان در کلاسهای مشاوره ای از یک هزار و 800نفر به 11هزار نفر افزایش یافته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز از راه اندازی تورهای گردشگری به عنوان یکی از ابتکارات سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری در سال جدید یاد کرد و افزود: در این بخش تاکنون بیش از 13هزار نفر در تورهای زیارتی و گردشگری این سازمان طی سال جاری شرکت کرده اند.