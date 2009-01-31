سرمایه های انقلاب باید برای توسعه و تکامل استفاده شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش ظهر امروز در افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: برپایی اینگونه نمایشگاه ها زمینه ای را برای هم اندیشی و سنجش میزان توانایی سازمانها و نهادها فراهم می کند تا هرکدام از آنها دستاوردهای خود را ارائه دهند تا ضعف هرکدام از این ادارا مشخص و برطرف شود.

وی افزود: یکی از اهداف اساسی برپایی این نمایشگاه بهره گیری از تجارب و خدماتی است که مسئولان پیشین سازمانها و ارگانها اجرا کردند، با استفاده از این تجارب در انجام و اجرای هرچه بهتر امور کوشید.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون باید از فرصتهای ایجاد شده و الگوهای نوین خدمت رسانی نهایت استفاده را کرد و عقب ماندگیها را با استفاده از شیوه های جدبد نوآوری و توسعه جبران کرد.

عرفان منش بیان داشت: تمامی این اقدامات با ایجاد محیطی خلاق و استفاده از افراد خلاق و نوآور میسر و اجرایی می شود، همچنین مسئولان باید نسبت به انجام وظایف خود اهتمام لازم را داشته باشند.

فرماندار شهریار عنوان کرد: همچنین نخبگان باید به میدان بیایند، در این راستا امید باید در میان مسئولان و نخبگان تقویت شود.

وی ادامه داد: هم اکنون دهه ای را آغاز می کنیم که دهه چهارم انقلاب و پیروزی مسلمانان است، برای پاسداشت از این انقلاب باید عزمها راسخ شود و برای رسیدن به چشم انداز بیش از پیش تلاش کنند و برنامه ریزی مقتدر و کارآمدی داشته باشند.