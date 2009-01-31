هنوز راه زیادی تا قهرمانی داریم/ زمین ورزشگاه بسیار ناهموار بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، امیر قلعه نویی امروز پس از پایان بازی تیمش در برابر استقلال اهواز در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز اظهار داشت: خدا را شکر در این بازی در همان دقیقه اول به گل برتری دست یافتیم و توانستیم در ادامه بازی به این برتری خود ادامه دهیم و به اندوخته هایمان بیفزاییم.

وی تصریح کرد: میثاقیان و بازیکنانش با شرایطی که استقلال اهواز دارد، واقعا ایثار می کنند زیرا شرایط این تیم زیاد مطلوب نیست و مسئولان استان برادران شفیعی زاده را یاری نمی کنند در حالیکه هزینه تیمداری در لیگ برتر بسیار سنگین است.

قلعه نویی عنوان کرد: استقلال اهواز در این دیدار با وجود اینکه با سه گل بازی را واگذار کرد ولی فشار زیادی روی دروازه ما وارد ساخت ولی خوشبختانه در نهایت موفق شدیم این بازی پر فشار را با برتری به پایان برسانیم.

وی گفت: هنوز راه زیادی برای رسیدن به قهرمانی در پیش رو داریم و تنها حق داریم تا امروز برای این پیروزی خوشحالی کنیم و از فردا باید تمرینات خود برای حریف آینده را با جدیت پیگیری نماییم تا از غافله قهرمانی عقب نمانیم.

سرمربی استقلال تهران عنوان کرد: هدف استقلال اهواز در این فصل کسب قهرمانی در هر سه جام است و در این راه قصد داریم تیم خود را با جذب تعدادی بازیکن تقویت کنیم که در این راستا ما به یک دفاع و یک هافبک نیاز داریم.

قلعه نویی با اشاره به اینکه هنور هشت بازیکن استقلال تهران بخشی از قرارداد خود را دریافت نکرده اند، گفت: شرایط استقلال تهران در حال حاضر بسیار حساس است و باید سازمان تربیت بدنی توجه ویژه ای به این تیم از خود نشان دهد تا مشکلات مالی باعث نشود ما موفقیت های خود را ادامه ندهیم.

وی همچنین با انتقاد شدید از زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز گفت: واقعا جای تعجب دارد در استانی که مهد فوتبال و تکنیک ایران است باید چنین زمین ناهمواری وجود داشته باشد.

قلعه نویی ادامه داد: چه در مدتی که سرمربی استقلال اهواز بودم و چه در مدتی که به عنوان سرمربی سایر تیم ها به اهواز می آمدم تا این اندازه زمین چمن ورزشگاه اهواز را بی کیفیت ندیده بودم.

بازی دو تیم استقلال اهواز و استقلال تهران از سری رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 3 بر سفر به سود تیم تهرانی به پایان رسید تا استقلال تهران موقعیت خود در صدر جدول رده بندی را تقویت کند.

برای تیم فوتبال استقلال تهران سیاوش اکبرپور (2) و علیرضا عباسفرد (32) در نیمه اول و آرش برهانی (84) گل زدند.