جدول رده بندی لیگ تا پایان هفته بیست و چهارم/ گام بلند استقلال برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها به غیر از سپاهان که در دربی اصفهان برابر ذوب آهن تن به شکست داد، سایر تیم های بالانشین برابر حریفان خود پیروزی شدند تا همچنان رقابت بین مدعیان قهرمانی در رقابت های فصل جاری ادامه داشته باشد.

همچنین با شکست تیم های قعرنشین استقلال اهواز، برق شیراز، داماش گیلان و پیام مشهد، هیچ تغییری در این بخش جدول هم بوجود نیامد. ضمن اینکه سایپا با شکست برق در شیراز از رده دوازدهم جدول به رده دهم صعود کرد.



جدول رده بندی لیگ برتر