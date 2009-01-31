گرگان رتبه اول ایجاد شورای حل اختلاف در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر شنبه در آئین بهره برداری از طرحهای عمرانی دهه فجر این شهرستان افزود: همچنین این شهرستان با ارایه 27 پیشنهاد تاثیرگذار رتبه اول اتاق فکر استان را کسب کرده است.

وی با بیان آمار مقایسه‌ای توسعه گرگان در قبل و بعد ازانقلاب اظهار داشت: تعداد مشترکان گاز طبیعی نیز از صفر خانوار در ابتدای سال 1357 به 100 هزار خانوار در سال جاری و تعداد مشترکان برق در شهرستان گرگان از 25 هزار و 609 مشترک در ابتدای سال 57 به 135 هزار و 201 مشترک در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته گرزین، اکنون 53 داروخانه‌های شهری و روستایی در این شهرستان فعالیت دارد که تعداد آنها در قبل از انقلاب هفت واحد بوده و تعداد مراکز درمانی این شهرستان از 12 مرکز در قبل از پیروزی انقلاب به 37 واحد و تعداد خانه‌های بهداشت روستایی این شهرستان نیز از صفر به 84 واحد رسیده است.



فرماندار گرگان بیان داشت: همزمان با دهه فجر104 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزا با 420 میلیارد ریال در شهرستان گرگان افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این شمار هشت طرح کلنگ زنی می شود.

وی خواستار مشارکت گسترده مردم در برنامه‌های دهه فجر شد و گفت: امسال در سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی، مردم گلستان به طور ویژه‌ای در گرامیداشت این روز شرکت کرده‌اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی حاصل اتحادی بود که در سایه مکتب رهبری امام راحل (ره) و همت مردم شکل گرفته بود .

فتح الله نوری افزود: هویت باز یافته ملت ایران، دخالت در تعیین سر نوشت خویش، توسعه آموزش عالی، دانایی محوری و بسیاری دیگر از اقدامات حاصل برکت نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های دهه فجر در استان افزود: در دهه مبارک فجر امسال 1010 پروژه تولیدی ،عمرانی و اشتغالزا افتتاح می شود که چنین اتفاقی در تاریخ استان بی سابقه بوده است.