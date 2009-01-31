اینگونه بازی کنیم سقوط نمی کنیم/ از موقعیتهایمان استفاده نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، اکبر میثاقیان که پس از کسب شکست خانگی در مقابل استقلال تهران در جمع خبرنگاران در ورزشگاه تختی اهواز صحبت می کرد، اظهار داشت: اگر این بازی را با بازی ما در دور رفت که با نتیجه 6 بر صفر به سود استقلال تهران تمام شد مقایسه کنیم می بینیم که استقلال اهواز پیشرفت چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: در آن بازی ما علاوه بر اینکه 6 گل دریافت کردیم هیچ حرکت خاصی از بازیکنان مشاده نکردیم و استقلال اهواز کاملا بی انگیزه و بی تحرک بازی کرد ولی در این بازی تیم حریف که صرنشین لیگ برتر است کاملا تحت تاثیر بازی ما قرار گرفته بود.

میثاقیان عنوان کرد: دلیل برتری استقلال تهران در این بازی این بود که آنها از چهار حمله خود صاحب سه گل شدند ولی ما از موقعیت های بی شماری که به دست آوردیم نتوانستیم استقاده کنیم.

وی افزود: اگر پنالتی حسین ماهینی در نیمه اول تبدیل به گل می شد بی شک روند بازی تغییر می کرد و ما شاید بازنده این بازی نمی شدیم ولی در این خصوص نیز شانس با ما یار نبود و در نهایت برخلاف جریان بازی با نتیجه پرگل بازنده شدیم.

سرمربی استقلال اهواز گفت: بازیکنان من در این بازی تلاش و تحرک فراوانی از خود نشان دادند ولی باید عنوان کنم که شانس در این دیدار با ما یار نبود.

میثاقیان اظهار داشت: گلی که در دقیقه دوم بازی دریافت کردیم بسیار بچگانه بود و چون ما شرایط خوبی در جدول رده بندی لیگ برتر نداریم خط دفاعی با استرس بسیار زیادی بازی را ادامه داد به همین علت به جای حبران یک گل، دو گل دیگر دریافت کردیم.

وی ادامه داد: همه دیدند که استقلال اهواز بازی شایسته ای را از خود به نمایش گذاشت و قول می دهم اگر اینگونه به بازیهای خود ادامه دهیم نه تنها به لیگ دسته اول سقوط نمی کنم بلکه حتی رده خوبی را در پایان فصل به خود اختصاص می دهیم.

وی تاکید کرد: تا پایان فصل نمی توانیم هیچ بازیکنی را به جمع خود عنوان کنیم.

بازی دو تیم استقلال اهواز و استقلال تهران از سری رقابت های هفته بیست و چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 3 بر صفر به سود تیم تهرانی به پایان رسید تا استقلال تهران موقعیت خود در صدر جدول رده بندی را تقویت کند.

برای تیم فوتبال استقلال تهران سیاوش اکبرپور (2) و علیرضا عباسفرد (32) در نیمه اول و آرش برهانی (84) گل زدند.