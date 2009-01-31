فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه با پادشاه اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ پادشاهی اردن روز شنبه خبر داد جرج میچل با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار و درباره از سر گیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد.

یک مقام اردنی نیز در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: پیام پادشاه به میچل، لزوم حضور واقعی آمریکا در روند صلح براساس تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی است.

میچل همچنین امروز با صلاح بشیر وزیر خارجه اردن نیز دیدار کرد.

فرستاده ویژه اوباما در حال انجام سفر منطقه ای هشت روزه خود به خاورمیانه است که از مصر آغاز و در اردن به پایان رسیده است. میچل عصرامروز عازم اروپا می شود.