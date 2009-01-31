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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۵۴

فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه با پادشاه اردن دیدار کرد

فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه با پادشاه اردن دیدار کرد

نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه امروز در چارچوب اولین سفر منطقه ای خود وارد امان شد و با پادشاه اردن دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ پادشاهی اردن روز شنبه خبر داد جرج میچل با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار و درباره از سر گیری روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد.

یک مقام اردنی نیز در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: پیام پادشاه به میچل، لزوم حضور واقعی آمریکا در روند صلح براساس تشکیل دو کشور فلسطینی و اسرائیلی است.

میچل همچنین امروز با صلاح بشیر وزیر خارجه اردن نیز دیدار کرد.

فرستاده ویژه اوباما در حال انجام سفر منطقه ای هشت روزه خود به خاورمیانه است که از مصر آغاز و در اردن به پایان رسیده است. میچل عصرامروز عازم اروپا می شود.

کد مطلب 826286

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