علاقه مندی ایران برای توسعه هرچه بیشتر روابط با موریتانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی در دیدار "محمد ولد محمد عبدالرحمان ولد امین" وزیر ارتباطات و امور پارلمانی موریتانی با اشاره به منابع و ذخایر فراوان خدادادی در این کشور اظهارداشت: هر چند کشورهای استعمارگر موریتانی را در فقر نگه داشته اند، اما با تلاش مردم این کشور به ویژه جوانان موریتانی می توان این کشور مسلمان را متحول کرد.

وی با بیان اینکه اقدام کشور موریتانی در قطع رابطه کامل با رژیم صهیونیستی قابل تحسین است،افزود: ما از این اقدام موثر و اثر بخش موریتانی قدردانی می کنیم ودر این زمینه علاقه مندیم روابط خود را با این کشور در تمام زمینه ها گسترش دهیم.

وزیرارتباطات وامور پارلمانی موریتانی نیز دراین دیدار با ارائه گزارشی از آخرین اوضاع داخلی کشورش، منطقه وجهان، روابط دوکشور را رو به گسترش دانست.

وی با اشاره به اقدام کشورش در قطع رابطه با رژیم صهیونیستی گفت: ما مسلمان هستیم و وظیفه ماست که از فلسطین و مردم غزه دفاع کنیم.