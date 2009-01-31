نگران رفتار برخی اصلاح طلبان هستم / تا وقتی عزرائیل به سراغم نیاید کار حزبی را ادامه می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی عصر امروز در جمع اعضای کمیته جوانان این حزب در دفتر حزب اعتماد ملی اظهار داشت: بنده در هر ملاقاتی که با دانشجویان داشته ام از محدودیتها و سختگیرهایی که در دانشگاهها می شود نگران بوده ام و شاید مبالغه نباشد اگر بگویم بهانه هایی در باره کارهای تشکیلاتی و نشستهایی که دانشجویان سعی در برگزاری آن دارند گرفته می شود و از طرفی هم عده ای دانشجویان مشکل تداوم تحصیلی دارند.

وی افزود: بنده درباره تحصیل دانشجویان فوق العاده حساس هستم و تمام تلاش خود را تا کنون درباره چنین موضوعاتی انجام داده ام چرا که موضوع ادامه تحصیل دانشجویان بعضا باعث ایجاد مشکلاتی حتی در بین خانواده های آنان می شود که این موضوعی نگران کننده است.

کروبی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بخشهای اقتصاد، سیاست خارجه، فرهنگ، بهداشت و درمان، شغل و کار و امکانات دانشگاهی و مراکز علمی مشکلات بسیاری داریم تصریح کرد: مشکلات جدی در زمینه های یاد شده در کشور وجود دارد که بخشی از اینها بر می گردد به قوه مجریه اما این اقدامات تا جایی پیش رفته که به عنوان مثال در حال حاضر قوه قضائیه مدتی است که به پناهگاهی برای کسانی مبدل شده که مشکلاتی در خصوص روزنامه های خود دارند. در صورتی که تا مجلس ششم شاهد وجود چنین موضوعاتی نبودیم.

وی ادامه داد: با اوضاع و احوال فعلی باید مصمم و آماده باشیم و برای برون رفت از این شرایط تلاش کنیم و برای اینکه وضعیت فعلی به ما تحمیل نشود باید در این راستا کارهای بسیاری انجام دهیم که سرنوشت کشور در انتخابات ریاست جمهوری دهم رقم بخورد.

دبیر کل حزب اعتماد ملی افزود: آنهایی که از شرایط فعلی راضی هستند و می گویند اوضاع در بخشهای مختلف جامعه مطلوب است هم باید تلاش کنند و حق دارند که کار خود را انجام دهند. حتی حق دارند با تمام توان تلاش کنند که وضعیت فعلی علیه آنان خدشه دار نشود.

کروبی در عین حال یادآور شد: اما آنهایی که از اوضاع فعلی ناراضی اند باید بدانند که نق زدن، منفی بافی، تردید و شک نتیجه ای ندارد. حتی باید گفت که کار کردن معمولی هم فایده ای ندارد بلکه عزم و اراده قوی باید پشیبان کارهای قشر منتقد باشد و بیشتر از اینها در این زمینه باید کار کرد چون وقت بسیار کم است و با وجود کشور پهناوری که داریم امکانات بسیار کمی در اختیار ماست.

وی با اشاره به اینکه تا کنون در جبهه اصلاحات کسی اعلام کاندیداتوری نکرده اما هر کس موضوع کاندیداتوریش را اعلام کند بنده از آمدنش استقبال می کنم گفت: ما وقت کمی برای جهت دادن آرا جامعه به سمت خود داریم. متاسفانه در نظارت و اجرا هم هیچگونه حضوری نداریم اما این امیدواری وجود دارد که با وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی مردم علاقه جدی به حضور در انتخابات و تغییر شرایط داشته باشند. از سویی بنده نگران این هستم که برخی اصلاح طلبان حرفهایی بزنند که تردید و شک برای حضور مردم در انتخابات ایجاد شود که این مطمئنا به نفع جناح رقیب است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از خطرات بعد از انقلاب عبور کرده است گفت: در حال حاضر هجمه به دو مقوله جمهوریت و اسلامیت سنگین و هجمه به جمهوریت سنگین تر است. متاسفانه تفکری در جامعه وجود دارد که می خواهد جمهوریت نظام را از کار بیاندازد که ما باید با تمام توان خود در مقابل آن بایستیم. استصواب از مجلس سوم آغاز شد و متاسفانه الان تشدید شده و برخی جاها افراد مسئول به صراحت رای مردم را مصلحت می دانند که نمونه آن را می توان در انتخابات اخیر نظام پزشکی ملاحظه کرد.

کروبی رای مردم را باعث تقویت جمهوریت و تضعیف اندیشه ای دانست که به این موضوع معتقد نیست. رهبری انقلاب بر این موضوع تاکید دارند که انتخابات باید با حرارت دنبال شود و اندیشه امام در جمهوریت نظام باید تقویت شود. با توجه به این نظر رهبر معظم انقلاب باید با شرکت در انتخابات شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر پرحرارت برگزار شدن انتخابات مردم به هر کاندیدایی که بخواهند رای بدهند.

به گزارش مهر ، دبیر کل حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه تا پایان انتخابات ریاست جمهوری دهم در این انتخابات حضور خواهد داشت و به هیچ وجه کنار نخواهند رفت اضافه کرد: بنده تا زمانی که عزرائیل به سراغم نیاید کار حزب را ادامه می دهم. از سویی هم از حضور همه افراد در انتخابات استقبال می کنم و امیدوارم حضور آنان به پرحرارت برگزار شدن هرچه بیشتر انتخابات منجر شود.

وی گفت: پس از مجلس ششم به این نتیجه رسیدم که انجام کار سیاسی در کشور تنها در قالب کار حزبی امکانپذیر خواهد بود. آمدن من به عرصه انتخابات یک نوع جهاد و فداکاری است چون احساس می کنم اگر داوطلب نشوم حزب از هم خواهد پاشید و زحمات چندین ساله من در تشکیل این حزب از بین خواهد رفت.چون مطمئنا افراد حاضر در حزب اعتماد ملی چند شاخه خواهند شد و در انتخابات جاری به سمت چند نفر گرایش پیدا خواهند کرد که بعدها ادامه فعالیت این افراد در کنار هم سخت خواهد بود.

کروبی با ابراز تاسف از اینکه هر دو اندیشه چپ و راست با وجود حزب به معنای واقعی در کشور مخالفند تصریح کرد: باید دید که چرا عده ای نمی توانند در قالب حزب کار کنند چون یا حزب گریزند یا حزب ستیز.

وی به گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: شما جوانان باید انقلاب را با تمام جان بخواهید و برای ادامه کار نظام جمهوری اسلامی ایران که حاصل تلاش بزرگان و پدران و مادران شماست تلاش کنید. درست است که در نظام جمهوری اسلامی ضعفهایی بوجود آمده اما باید برای برطرف نمودن آن تلاش کنیم که در این راه قهر با انقلابی که با ترورها، تحریمها و جنگ علیه اش همچنان پایدار مانده فایده ای ندارد.