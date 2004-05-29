واشنگتن تايمز: تركيه سفير خود از اسراييل را فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه اعلام كرد: اين امري كاملا عادي است كه زماني كه شرايط نامساعد است، ما از مامورين خود سوال كنيم كه چه نظري درباره شرايط ايجاد شده دارند.

گل درباره احتمال قطع روابط ديپلماتيك با اسراييل گفت: اگر درمنطقه هوا آلوده شود، بر همه تاثير خواهد گذاشت.

روزنامه هاي تركيه گزارش دادند كه ممكن است يكي از وزراي سابق دولت تركيه در كنسولگري تركيه در شرق بيت المقدس به كار گرفته شود و مسئوليت روابط با فلسطين را به عهده گيرد.

"وهابي دين جلر" وزير آموزش تركيه در سال هاي دهه 1980 ميلادي كانديداي احتمالي چنين پستي در بيت المقدس است. وي به آرام كردن افراطي هاي اسلام گرا مشهور است.

لازم به ذكر است كه عمليات هاي اخير رژيم صهيونيستي در نوار غزه روابط اين رژيم را با تركيه كه از متحدين آن به حساب مي آمد، دچار ضعف كرده است به طوري كه رهبران تركيه اعمال اسراييل درنوار غزه را محكوم كرده اند و خواهان بازبيني روابط خود با اسراييل شده اند. تلويزيون تركيه چند روز پيش به نقل از اردوغان اعلام كرد: اسراييل مي خواهد تروريسم را با تروريسم از ميان ببرد. فلسطيني ها توپ وتفنگ ندارند و اسراييل مي خواهد مردم فلسطين را به طور كامل با خراب كردن خانه هاي آنان از ميان ببرد.

اسراييل و تركيه پيش از اين روابط اقتصادي و نظامي گسترده اي داشتند.





